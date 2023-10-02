Суд присудил компенсацию женщине за незаконные действия рекрутингового агентства

Жертва неправедных действий монреальского рекрутингового агентства получит полное возмещение потраченных ею средств, которые она выплатила за поиск работы для родственников.

Суд по мелким долгам (petites créances) ещё в июле принял решение о полном и безусловном возмещении денег, которые студентка из Гаити Пьеррлина Альфонс заплатила монреальскому рекрутинговому агентству SOS Global Recrutement за поиск работы и найм на работу её брата и сестры, проживающих в Гаити. Но приговор вступил в силу только что.

Дело в том, что студентка обратилась в это агенство с просьбой о содействии в получении контракта на работу и, соответственно, оформлении всех необходимых документов для своих брата и сестры. Агентство, которое, якобы, специализируется на найме на квебекские предприятия временных работников, живущих за рубежом заверило мадам Альфонс, что её родственники работу получат, все формальности будут выполнены и молодые люди смогут приехать в Квебек на работу. За свои услуги SOS Global Recrutement взяло всего лишь 5599 долларов в качестве задатка.

Новым работникам были обещаны рабочие места на фабрике по переработке курятины, после чего люди стали ждать результатов. Но работы так и не дождались.

Пьеррлина Альфонс потребовала вернуть деньги, агенство её стало “кормить завтраками”, договориться по-хорошему не получилось, и жертва обмана подала в суд. Так как сумма понесённого ущерба не превышает десяти тысяч долларов, то дело рассматривалось в суде по мелким долгам. Решения этого суда не подлежат апелляции и не могут быть оспорены, хотя должны быть утвеждены вышестоящей инстанцией.

Суд рассмотрел дело, приняв в качестве доказательства расписку, написанную представителем агентства от руки, что для суда оказалось достаточным.

Теперь же компания должна возместить жертве все расходы. Но так как представитель компании на суд даже не явился, что женщине придётся обращаться за содействие к судебным исполнителям, у которых есть опыт возврата таких долгов с должников.

В ходе процесса выяснилось также, что фирма не первый раз взяла деньги за услуги, по словам одного человека, который в эту компанию обращался, они взяли с него 25 тысяч долларов за оформление десятка человек, но никто, конечно же, работу не получил. Насколько история о 25 тысячах долларов соответствует истине, предстоит разбираться следствию.

Надо подчеркнуть, что в Квебеке рекрутинговые агентства не имеют права взимать аванс за свои услуги, так что уже этот факт является грубейшим нарушением закона. Если агенство просит у вас задаток – знайте, что оно грубо нарушает закон. Государственная комиссия Квебека по трудовым нормам и спорам, со своей стороны, начала расследоваение деятельности этого агентства.