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Новости В пособничестве 100 самоубийствам обвинили канадского бизнесмена
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Полиция Лаваля. Фото из архива газеты Девуар.

В пособничестве 100 самоубийствам обвинили канадского бизнесмена

Виктория Христова Окт 2, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В пособничестве 100 самоубийствам обвинили канадского бизнесмена отключены 24 Просмотров

[Власти Канады и Великобритании расследуют по меньшей мере 100 смертей, которые квалифицируются как самоубийства, связанные с онлайн-бизнесом канадца, обвиняемого в продажах через интернет./box]

Власти Канады и Великобритании расследуют по меньшей мере 100 смертей, которые квалифицируются как самоубийства, связанные с онлайн-бизнесом канадца, обвиняемого в продажах через интернет.

57-летний Кеннет Лоу из Миссиссоги, города к западу от Торонто, обвиняется в управлении компаниями, которые отправили около 1200 упаковок вещества людям в 40 странах, выполняя заказы, размещенные на его веб-сайте.

Канадские власти утверждают, что он помог 14 людям покончить с собой, и это число может возрасти по мере продолжения расследований в отношении бизнеса Лоу в Канаде и Великобритании.

В Канаде, где, по словам следователей, Лоу разослал 160 посылок, несколько полицейских подразделений в провинции Онтарио предъявили ему обвинения в пособничестве самоубийству. Жертвам было от 16 до 36 лет.

Британия расследует смерть 88 из 272 человек в стране, которые приобрели вещество на веб-сайте мистера Лоу, сообщил изданию представитель британского национального агентства по борьбе с преступностью.

 

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