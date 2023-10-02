В пособничестве 100 самоубийствам обвинили канадского бизнесмена

[Власти Канады и Великобритании расследуют по меньшей мере 100 смертей, которые квалифицируются как самоубийства, связанные с онлайн-бизнесом канадца, обвиняемого в продажах через интернет./box]

Власти Канады и Великобритании расследуют по меньшей мере 100 смертей, которые квалифицируются как самоубийства, связанные с онлайн-бизнесом канадца, обвиняемого в продажах через интернет.

57-летний Кеннет Лоу из Миссиссоги, города к западу от Торонто, обвиняется в управлении компаниями, которые отправили около 1200 упаковок вещества людям в 40 странах, выполняя заказы, размещенные на его веб-сайте.

Канадские власти утверждают, что он помог 14 людям покончить с собой, и это число может возрасти по мере продолжения расследований в отношении бизнеса Лоу в Канаде и Великобритании.

В Канаде, где, по словам следователей, Лоу разослал 160 посылок, несколько полицейских подразделений в провинции Онтарио предъявили ему обвинения в пособничестве самоубийству. Жертвам было от 16 до 36 лет.

Британия расследует смерть 88 из 272 человек в стране, которые приобрели вещество на веб-сайте мистера Лоу, сообщил изданию представитель британского национального агентства по борьбе с преступностью.