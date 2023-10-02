Илон Маск ответил на введение Трюдо ограничений работы соцсетей в Канаде

Действия премьер-министра Канады Джастина Трюдо по введению нового требования к работе крупных соцсетей в Канаде являются позорными, написал американский миллиардер Илон Маск 2 октября в социальной сети Х.

Действия премьер-министра Канады Джастина Трюдо по введению нового требования к работе крупных соцсетей в Канаде являются позорными, написал американский миллиардер Илон Маск 2 октября в социальной сети Х.

В связи с тем, что онлайн-платформы, предоставляющие стриминговые сервисы и услуги публикации подкастов в Канаде, чей доход превышает 10 млн канадских долларов, теперь должны регистрироваться. Илон Маск назвал эти действия позорными, а также сказал, что это попытка уничтожения свободы слова со стороны премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Это требование объявила в конце сентября канадская Комиссия по радиовещанию и телекоммуникациям.

Ранее Илон Маск вступился за Россию — после обвинения Канадой в пропаганде — из-за скандала в связи с визитом в парламент Канады бойца дивизии СС «Галиция» Ярослава Гунько.

Напомним, Илон Маск предположил, что предыдущее руководство Twitter попыталось бы зацензурить историю с нацистом в канадском парламенте.