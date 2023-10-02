В Канаде медведь убил двух туристов в национальном парке

Смерть двух человек наступила в результате нападения медведя гризли в национальном заповеднике Банф в Канаде.

Смерть двух человек наступила в результате нападения медведя гризли в национальном заповеднике Банф в Канаде.

Сообщается, что 29 сентября вечером в службу спасения поступил звонок, в котором говорилось о нападении медведя недалеко от населенного пункта Сандре. Спасатели прибыли на место вызова к ночи следующего дня, где обнаружили тела двух туристов и их собаки. Личности туристов не установлены.

Самого медведя нашли недалеко от погибших и ликвидировали.

Титченер, который проводит обучение по вопросам безопасности медведей и их оценке, говорит, что встреч с животными становится все больше, но нападения со смертельным исходом случаются крайне редко. Он добавил, только 14% нападений медведей гризли во всем мире приводят к гибели людей.

Осенью количество наблюдений медведей увеличивается, поскольку они становятся более активными в поисках пищи перед спячкой в ​​холодные зимние месяцы.

Национальный парк Банф, который ежегодно привлекает более четырех миллионов туристов, является домом для гризли и черных медведей.

По словам Титченера, в национальном парке Банф обитает около 60 медведей гризли, и они считаются находящейся под угрозой исчезновения в Альберте.

В Parks Canada заявили, что их спасательной команде пришлось добираться до места наземным транспортом всю ночь, поскольку погодные условия в то время не позволяли использовать вертолет.

Группа реагирования прибыла на место рано утром в субботу и обнаружила двух погибших.