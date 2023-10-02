Обвинение в пестовании нацистов заочно выдвинул канадским властям бывший министр юстиции этой страны Ирвин Котлер, который 1 октября дал интервью телеканалу CTV.

Обвинение в пестовании нацистов заочно выдвинул канадским властям бывший министр юстиции этой страны Ирвин Котлер, который 1 октября дал интервью телеканалу CTV.

Комментируя безобразную выходку парламентариев страны кленового листа, политик заявил, что его страна сделалась инкубатором для гитлеровского отребья всех мастей.

Бывший высокопоставленный чиновник сказал, что происшедшее в высшем законодательном органе власти страны вызывает тревогу и что хотелось бы знать, как и зачем подобные Хунку нацисты попадают в Канаду.

«В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников», — резюмировал юрист.

Пожертвование в сумме 30 000 канадских долларов вернет семье приглашенного ранее в парламент украинского нациста Ярослава Гуньки университет Альберты (Канада), 28 сентября передает телеканал CBC.

«Университет признает причиненный непреднамеренный вред и сожалеет об этом. От имени университета я хочу выразить нашу приверженность борьбе с антисемитизмом в любом его проявлении, включая то, каким образом Холокост продолжает отзываться в настоящее время», — сказала вице-президент университета Верна Ю.

После того, ка чествование эсэсовца осудил ряд международных организаций, в том числе ООН, в отставку подал спикер палаты общин Энтони Рота, пригласивший бандеровца, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес расплывчатые извинения.