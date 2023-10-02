Половина канадцев не были готовы праздновать примирение с индейцами

Национальный день примирения с коренными народами не планируют отмечать 48% канадцев, следует из результатов опроса, проведенного компанией Leger.

Национальный день примирения с коренными народами не планируют отмечать 48% канадцев, следует из результатов опроса, проведенного компанией Leger.

Опрос проводился через восемь лет после публикации доклада Комиссии по установлению истины и примирению Канады. В результате выяснилось, что 24% канадцев считают, что они гораздо лучше осведомлены об истории коренных народов Канады, чем восемь лет назад, а 26% считаю, что осведомлены более или менее. 4% ответили, что их осведомленность в этом вопросе снизилась.

43% опрошенных заявили, что разочарованы слишком медленным процессом примирения. При этом 65% согласны, что им теперь стало очевиднее, почему так важно примириться.

В Национальный день правды и примирения 23% опрошенных заявили, что наденут оранжевые цвета в знак поддержки праздника, 15% планируют активно прислушиваться к рассказам коренных народов о проблемах в своей культуре. 12% планируют поговорить с семьей о примирении. Однако 48% не планируют отмечать праздник.

Опрос охватил 1652 канадцев от 18 лет и старше, он проводился с 22 по 24 сентября 2023 года.

Напомним, индейские племена в Канаде в настоящее время судятся с правительством, добиваясь многомиллионных компенсаций за притеснения и невыплаченную плату за пользование землей за сотню лет. Максимальная компенсация была назначена за культурный геноцид индейцев: $2,8 млрд.

Национальный день примирения с коренными народами отмечается в Канаде 30 сентября.