В Канаде с тревогой ожидают остановки работы правительства США

Остановка работы правительства США окажет негативное влияние на экономику Канады, выразили уверенность опрошенные телеканалом CTV News эксперты, 30 сентября телеканал опубликовал материал с их прогнозами.

Остановка работы правительства США окажет негативное влияние на экономику Канады, выразили уверенность опрошенные телеканалом CTV News эксперты, 30 сентября телеканал опубликовал материал с их прогнозами.

«Канада и США тесно связаны друг с другом, даже если у нас не будет остановки работы в Канаде… когда США кашляют, Канада заболевает гриппом», — образно описал масштаб проблемы профессор международного бизнеса в Западном университете Андреас Шоттер.

Он описал проблемы, которые это может повлечь: замедление торговли и трансграничных перевозок, нестабильность фондового рынка, сбои в полетах, задержки с выдачей виз и разрешений на работу в США, а если закрытие продлится достаточно долго, повышение цен на продукты питания и топливо и другие сбои в канадской экономике. Многое будет зависеть от того, какие именно министерства и службы США приостановят свою работу.

При этом, приостановка работы служб будет зависеть от того, какие из них будут признаны не критически важными — точного списка таких служб нет. Профессор экономики в Университете Альберты Четан Дэйв отметил, что чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше будет компромиссов в вопросе критичности работы тех или иных служб.

Телеканал напоминает, что США являются главным торговым партнером Канады. В 2022 году импорт США товаров из Канады составил $595 млрд. По мнению Дэйва, госдеп США может повлиять на многие сделки с Канадой.

«Многие торговые сделки проходят через Государственный департамент на каком-то уровне, — сказал он. Им придется расставить приоритеты в своих средствах, и они, вероятно, направят эти средства в горячие точки мира, а не во Францию, Канаду и Германию».

Эксперты опасаются, что проблемы с перемещением товаров через границу могут затруднить импорт бензина и продуктов питания, что вызовет рост цен. Подорожать может также природный газ.

Другие проблемы могут включать трудности с посещением США канадскими туристами, а также проблемы с визами, миграцией и другие. Министерство иностранных дел Канады и Канадское агентство погранслужбы, куда обратился за комментариями телеканал, на запрос сразу не ответили.

Напомним, приостановка работы правительства может состояться из-за решения палаты представителей Конгресса США заблокировать продление финансирования работы правительства. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату американского парламента, требуют сокращения госрасходов.

Правительство США начало обратный отсчет до остановки своей работы.