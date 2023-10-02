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Новости В Канаде с тревогой ожидают остановки работы правительства США
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В Канаде с тревогой ожидают остановки работы правительства США

Виктория Христова Окт 2, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде с тревогой ожидают остановки работы правительства США отключены 21 Просмотров

Остановка работы правительства США окажет негативное влияние на экономику Канады, выразили уверенность опрошенные телеканалом CTV News эксперты, 30 сентября телеканал опубликовал материал с их прогнозами.

Остановка работы правительства США окажет негативное влияние на экономику Канады, выразили уверенность опрошенные телеканалом CTV News эксперты, 30 сентября телеканал опубликовал материал с их прогнозами.

«Канада и США тесно связаны друг с другом, даже если у нас не будет остановки работы в Канаде… когда США кашляют, Канада заболевает гриппом», — образно описал масштаб проблемы профессор международного бизнеса в Западном университете Андреас Шоттер.

Он описал проблемы, которые это может повлечь: замедление торговли и трансграничных перевозок, нестабильность фондового рынка, сбои в полетах, задержки с выдачей виз и разрешений на работу в США, а если закрытие продлится достаточно долго, повышение цен на продукты питания и топливо и другие сбои в канадской экономике. Многое будет зависеть от того, какие именно министерства и службы США приостановят свою работу.

При этом, приостановка работы служб будет зависеть от того, какие из них будут признаны не критически важными — точного списка таких служб нет. Профессор экономики в Университете Альберты Четан Дэйв отметил, что чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше будет компромиссов в вопросе критичности работы тех или иных служб.

Телеканал напоминает, что США являются главным торговым партнером Канады. В 2022 году импорт США товаров из Канады составил $595 млрд. По мнению Дэйва, госдеп США может повлиять на многие сделки с Канадой.

«Многие торговые сделки проходят через Государственный департамент на каком-то уровне, — сказал он. Им придется расставить приоритеты в своих средствах, и они, вероятно, направят эти средства в горячие точки мира, а не во Францию, Канаду и Германию».

Эксперты опасаются, что проблемы с перемещением товаров через границу могут затруднить импорт бензина и продуктов питания, что вызовет рост цен. Подорожать может также природный газ.

Другие проблемы могут включать трудности с посещением США канадскими туристами, а также проблемы с визами, миграцией и другие. Министерство иностранных дел Канады и Канадское агентство погранслужбы, куда обратился за комментариями телеканал, на запрос сразу не ответили.

Напомним, приостановка работы правительства может состояться из-за решения палаты представителей Конгресса США заблокировать продление финансирования работы правительства. Республиканцы, контролирующие нижнюю палату американского парламента, требуют сокращения госрасходов.

Правительство США начало обратный отсчет до остановки своей работы.

 

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