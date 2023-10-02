К 2040 году в Квебеке будет построено 80 000 новых домов

Администрация Маршана, мэра Квебека, ускоряет темпы и хочет удвоить количество вводимых в эксплуатацию объектов, чтобы удовлетворить спрос, со скоростью 5000 новых единиц в год. Она планирует инвестировать 605 миллионов долларов только в течение следующих трех лет.

Администрация Маршана, мэра Квебека, ускоряет темпы и хочет удвоить количество вводимых в эксплуатацию объектов, чтобы удовлетворить спрос, со скоростью 5000 новых единиц в год. Она планирует инвестировать 605 миллионов долларов только в течение следующих трех лет.

Это масштабное наступление, которое начинает город Квебек, предлагая изменить свое отношение к жилищному строительству. Нехватка жилья, рост арендной платы и падение объемов строительства нарушают баланс на рынке.

Город также прогнозирует крупную миграцию в ближайшие годы с прибытием иммигрантов, временных работников и беженцев. Статус-кво невозможен, утверждает мэр Квебека Бруно Маршан.

Город будет разрабатывать инициативы по стимулированию инвестиций в жилищное строительство всех типов. Директор отдела планирования, планирования и охраны окружающей среды Александр Армстронг обещает снизить нагрузку и создать стимулы для поощрения проектов. По его словам, город больше не хочет позволять рынку диктовать предложение жилья.

Разрешения будут выдаваться в более простом процессе, а зонирование можно будет скорректировать, чтобы обеспечить большую плотность. Город также намерен облагать налогом пустующие земли и крупные автостоянки. Он отменит минимальные требования к парковке для строительных проектов, особенно вдоль дорог, обслуживаемых общественным транспортом.

Это позволит обеспечить мягкое уплотнение, разрешив строительство минимумов или добавление второго жилья, например, путем переоборудования гаража или подвала. Она также внесет изменения в некоторые положения своей программы “Семейный доступ”, чтобы разрешить покупку первого дома, который не обязательно будет новым.

Она также хочет ограничить размещение туристов, ограничив количество зон, где это будет разрешено.

Мэр Квебека выступил с предупреждением для застройщиков. Город Квебек нуждается в жилье, но он не согласится на все по любой цене. Он предупреждает, что это будет не “шведский стол, который вы можете съесть”. Если вы строите жилье, мы не собираемся говорить вам “да”, независимо от вашего предложения, независимо от того, что оно некачественное, независимо от того, находится ли оно в лесу или во влажной среде. Это не то, что вам говорят.

Что касается социального и доступного жилья, город хочет расширить территорию, чтобы воспользоваться своим преимущественным правом и приобрести землю для новых проектов. Она хочет снимать со спекулятивного рынка 50 единиц жилья в год. Цель здесь состоит в том, чтобы гарантировать, что доступное жилье останется таковым, избегая ремонта.

Сохраняется цель строительства 500 единиц социального и доступного жилья в год. Город хочет, чтобы 20% нового жилья использовалось для помощи конкретным клиентам, таким как бездомные, молодежь или люди с ограниченными возможностями.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.