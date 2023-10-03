Ливийские силы безопасности задержали бывшего посла Ливии в Канаде

Бывшего посла Ливии в Канаде Фатхи Баджа задержала служба внутренней безопасности восточной Ливии.

Бывшего посла Ливии в Канаде Фатхи Баджа задержала служба внутренней безопасности восточной Ливии.

Причины ареста Баджа не сообщаются. По информации The Libya Observer, некоторые источники связывают арест Баджа с трагедией в Дерне, а другие источники связывают его арест с работой в Канаде.

Ранее Баджа заявил, что Муаммар Каддафи спрятал миллиарды долларов на частных счетах в канадских банках во время своего 42-летнего правления.

По словам Баджа, он нашел секретные документы, подтверждающие финансовые богатства, которые скрыл Каддафи. Баджа заявил, что он намерен защищать документы и передаст их только новому правительству Ливии после проведения выборов в стране.

Напомним, Фатхи Баджа был членом национального переходного совета после свержения Каддафи в 2011 году, а позже работал послом Ливии в Канаде.

Также напомним, что в 2011 году в Ливии под предлогом защиты ливийского народа от режима Муамара Каддафи была начата операция НАТО. В результате этой операции НАТО в Ливии Муамар Каддафи был отстранен от власти, но страна погрузилась в хаос и череду гражданских войн.

Гражданские войны в Ливии привели к распространению оружия и росту преступности не только в стране, а во всем регионе. Процветающая африканская страна превратилась в центр контрабанды, работорговли и перевалочный пункт для иммигрантов.

За сорок лет правления Каддафи население Ливии выросло в три раза. Детская смертность уменьшилась в 9 раз. Продолжительность жизни в стране увеличилась с 51,5 до 74,5 лет. По мнению ООН, в 2010 году Ливия занимала 53 место в мире по индексу человеческого развития, но после операции НАТО к 2020 году страна скатилась на 105 место.