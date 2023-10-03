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Новости GM уволила 160 сотрудников в ответ на забастовку
Фото: bleepingcomputer.com

GM уволила 160 сотрудников в ответ на забастовку

Виктория Христова Окт 3, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи GM уволила 160 сотрудников в ответ на забастовку отключены 13 Просмотров

Увольнение коснулось еще 160 сотрудников компании General Motors (GM) из-за устроенной профсоюзом UAW забастовки.

Увольнение коснулось еще 160 сотрудников компании General Motors (GM) из-за устроенной профсоюзом UAW забастовки.

Сегодня представители компании заявили, что очередные сотрудники будут уволены на неопределенный срок. Компания уволит работников заводов в Индиане и Огайо.

Напомним, в пятницу, 29 сентября, в профсоюзе UAW заявили, что устроят забастовку на заводе GM в Лансинге, на котором производятся автомобили Buick Enclave и Chevrolet Traverse. До этого профсоюзы уже наносили вред автозаводу, останавливая сборочный завод в Миссури и 18 логистических центров компании.

В итоге 29 сентября UAW устроили одновременную забастовку на заводах GM в Лансинге и на сборочном заводе Ford в Чикаго. Протестующие не тронули только компанию Stellantis, ранее пошедшую на уступки сотрудникам.

 

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