Производитель аккумуляторов Northvolt вложит $5 млрд в I очередь завода в Канаде

Шведский производитель электромобильных аккумуляторов Northvolt вложит $5 млрд в строительство первой очереди завода Northvolt Six в Квебеке, говорится в пресс-релизе компании.

Шведский производитель электромобильных аккумуляторов Northvolt вложит $5 млрд в строительство первой очереди завода Northvolt Six в Квебеке, говорится в пресс-релизе компании.

Предприятие близ Монреаля станет первой производственной площадкой Northvolt за пределами Европы и первым заводом полного цикла по выпуску аккумуляторов в Канаде. Оно сможет выпускать литий-ионные ячейки общей емкостью до 60 ГВт.ч в год, чего достаточно для 1 млн электромобилей.

Начало строительства первой очереди мощностью 30 ГВт.ч в год запланировано на осень 2023 года, запуск – на 2026 год. Также будут построены мощности по выпуску катодов и вторичной переработке аккумуляторов.

Ожидается, что первая очередь завода потребует создания до 3 тысяч рабочих мест. Инвестиции в ее строительство станут крупнейшим частным капиталовложением в истории Квебека.

При этом власти Канады и Квебека обязались предоставить финансирование для проекта в размере до 2,7 млрд канадских долларов и льготы в размере до 4,6 млрд долларов, сообщает сайт канадского премьер-министра Джастина Трюдо.