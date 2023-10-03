Верховный суд США не запретил Трампу баллотироваться в президенты

Требование запретить допуск «мятежника» экс-президента США Дональда Трампа к участию в президентских выборах отказался рассматривать Верховный суд страны, сообщается в опубликованном 2 октября постановлении инстанции.

Требование запретить допуск «мятежника» экс-президента США Дональда Трампа к участию в президентских выборах отказался рассматривать Верховный суд страны, сообщается в опубликованном 2 октября постановлении инстанции.

«Ходатайство об истребовании дела отклонено», — сообщается в публикации.

Иск против Трампа подал республиканец Джон Кастро, при этом ходатайства были поданы в нескольких штатах. По мнению Кастро, Трампу необходимо запретить занимать выборные должности из-за поправки к конституции, согласно которой к подобной работе не допускаются «бунтовщики и мятежники».

При этом отмечается, что хотя Трамп был привлечен к ответственности по делу о беспорядках в Капитолии в начале 2021 года, но не был признан виновным.