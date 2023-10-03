Сотни погибших и раненых гостей свадьбы в результате пожара

Жуткая трагедия в Ираке – во время празднования свадьбы вспыхнула крыша помещение, погибли не менее 110 человек, сотни находятся в больнице.

В воскресенье, 1 октября, в Ираке, в районе Ниниве, в городе Мосул, во время свадьбы вспыхнул огромный зал, в котором собрались не менее восьмиста гостей. Согласно далеко не полным сведениям, в результате катастрофы погибли не менее ста пятнадцати человек, а ещё примерно пятьсот человек были ранены в свалке или же обогорели и находятся в больнице. Точное число жертв трагедии станет известно позже.

На свадьбу собрались многочисленные представители христианской общины района – новобрачные – христиане, и большинство гостей были христианами. Этот регион исторически является центром проживания христианского меньшинства в Ираке.

На видео прекрасно видно, как начинается пожар – огонь вспыхнул во время танца новобрачных.

Согласно пояснениям властей, причиной пожара стало грубейшее нарушение техники безопасности как со стороны владельцев зала, который был снят в аренду для праздника, так и самими гостями. Зал регулярно сдавался для проведения праздников, и случилось то, что должно было когда-то случиться: Гости стали запускать в помещении праздничные фейерверки. Петарды легко достигли потолка и подожгли его, так как тот был сделан из легковоспламеняющихся материалов. Владельцы зала знали о том, что стены и потолок могут легко загореться, но, тем не менее, не приняли меры для обеспечения противопожарной безопасности. К тому же в зале был открыт лишь один выход, который, как обычно в таких случаях и бывает, оказался буквально забит людьми, пытавшимися выбраться из ловушки. Но виновны и те гости, которые сочли возможным устроить салют в закрытом помещении. Стремительному распространению огня способствовали и многочисленные открытые бутылки с алкоголем, из-за которого огонь становился ещё сильнее.

Хозяин салона пытался бежать, забрав с собой камеры видеонаблюдения, но он тут же был перехвачен в соседней провинции. Ему будут предъявлены серьёзные обвинения. Задержаны около десятка человек по обвинению в нарушении правил пожарной безопаснсти во время строительства. Уголовные дела заведены на руководство пожарного департамента города, которое было обязано запретить проведение мероприятий в таком зале, и на представителей муниципальной службы санитарного контроля. Правительство Ирака объявило, что в связи с тем, что пострадали представители религиозного меньшинства, трагедии придан особый статус национальной трагедии. В стране объявлен трёхдневный траур.

Видео начала пожара. Это видео было опубликовано правительством Ирака с предупреждением, что кадры очень тяжёлые. Мы тоже предупреждаем об этом: https://cdn.jwplayer.com/previews/g3fB06Y9