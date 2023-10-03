Учёные из Университета Британской Колумбии: тревога и депрессия могут предшествовать рассеянному склерозу

Ранние признаки рассеянного склероза могут включать тревогу и депрессию. К такому выводу пришли учёные из Университета Британской Колумбии в Ванкувере.

Ранние признаки рассеянного склероза могут включать тревогу и депрессию. К такому выводу пришли учёные из Университета Британской Колумбии в Ванкувере.

Аутоиммунное заболевание характеризуется разнообразными симптомами, что делает его трудным для диагностирования и может привести к его неправильной идентификации. Иммунная система при рассеянном склерозе атакует защитную оболочку, называемую миелином, которая покрывает нервные волокна.

Учёные изучили данные более 6800 пациентов с рассеянным склерозом в Британской Колумбии и почти 32 тысяч человек без этого заболевания. Исследование показало, что пациенты с рассеянным склерозом страдали психическими заболеваниями почти в два раза чаще, чем население в целом.

Также обнаружено, что пациенты с рассеянным склерозом более часто обращались к психиатрам, принимали препараты от психических расстройств и были госпитализированы. Симптомы тревоги и депрессии усиливались ближе к обнаружению рассеянного склероза. Это исследование может способствовать более ранней диагностике рассеянного склероза и эффективному лечению.

«Долгое время считалось, что рассеянный склероз действительно начинается клинически только тогда, когда у человека происходит первое событие демиелинизации, например в виде проблем со зрением. Но мы пришли к пониманию, что существует период, предшествующий этим событиям, когда болезнь проявляется косвенно», — отметили авторы исследования в пресс-релизе.