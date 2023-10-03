Некоторые канадцы рассматривают возможность возвращения на рынок недвижимости

В то время как более половины канадцев считают, что надвигается рецессия, некоторые готовятся вернуться на рынок недвижимости, о чем свидетельствуют новые исследования.

В то время как более половины канадцев считают, что надвигается рецессия, некоторые готовятся вернуться на рынок недвижимости, о чем свидетельствуют новые исследования.

Согласно отчету consumer pulse от Dye & Durham Limited, намерения потребителей приобрести жилье постепенно растут.

Опрос 1001 канадца показал, что каждый десятый канадец планирует продать свой дом и купить новый в следующем году — вдвое больше, чем число заявивших, что они сделали это за последние 12 месяцев.

Почти в два раза больше респондентов заявили, что планируют купить свой первый дом в следующем году (8,0% против 4,0% за последние 12 месяцев) или приобрести инвестиционную недвижимость или вторичную недвижимость (8,0% против 5,0%) по сравнению с теми, кто сделал это в прошлом году.

Однако последствия роста цен и более высоких процентных ставок сохраняются; почти четверть канадцев заявили, что продолжат ждать снижения цен или процентных ставок.

Опасения по поводу прочности канадской экономики продолжают давить на многих: 54% респондентов ожидают, что страна скатится в рецессию в следующем году, а 33% полагают, что Канада уже находится в состоянии рецессии.

Экономические проблемы канадцев влияют на различные секторы, а не только на недвижимость. Отчет показывает, что только 25 процентов канадцев считают, что они находятся в лучшем финансовом положении, чем в это время в прошлом году. Значительно больше, 39%, говорят, что они находятся в худшем финансовом положении, чем год назад.

“Очевидно, что многие канадцы чувствовали себя ущемленными из-за высоких процентных ставок, и за последний год их покупательная способность снизилась”, – говорит Марта Вэлланс, главный операционный директор Dye & Durham. “За последние 12 месяцев это оказало негативное влияние на все – от жилищного строительства и розничной торговли до юридических услуг. Однако по мере того, как ставки начнут удерживаться — и в конечном итоге снижаться, – мы ожидаем увидеть значительный подъем в таких областях, как операции с недвижимостью, создание бизнеса и других, что должно помочь юридическим фирмам оправиться от более медленного, чем обычно, года”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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