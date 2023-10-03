Что вы будете смотреть сегодня вечером?

Дело было вечером, делать было… Хотя, нет! С подпиской на интерактивное ТВ вам никогда не придется скучать по вечерам!

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Дело было вечером, делать было… Хотя, нет! С подпиской на интерактивное ТВ вам никогда не придется скучать по вечерам!

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Дом на краю радуги

Кажется, Кате в жизни очень повезло: она вышла замуж за успешного бизнесмена Вадима, родила сына Никиту, живет в богатом доме в столице и занимается любимым делом – работает в музее. Но Катя несчастлива в браке. Вадим пьет и в такие моменты становится агрессивным. Катя забирает сына и убегает в родной город к сестре. Поняв, что та им не рада, Катя устраиваются в заброшенной усадьбе…

Надломленные души

Лидия Константиновна – главный балетмейстер театра, жесткая и бескомпромиссная женщина. Для нее в жизни существуют только две вещи – балет и ее дочка Рита. Рита маленькая, полноватая и немного неуклюжая, но при этом очень отзывчивая и добрая. Она влюбляется в Максима Морозова, нового танцовщика в труппе Лидии. Как опытный балетмейстер, Лидия много повидала таких заносчивых и бессовестных нарциссов, готовых на все ради славы. Она точно знает, что Максим использует Риту, чтобы получить главную роль, и считает своим долгом защитить дочь от разочарования и унижения. Но все происходит не так, как рассчитывала Лидия.

Стань моей тенью

Ольга и Вера – сестры-близнецы. 12 лет назад более удачливая Ольга отбила у Веры жениха, Игоря, вышла за него замуж, организовала свой бизнес и разбогатела. Вера же так и не вышла замуж, она работает официанткой в провинциальном ресторане. Спустя 12 лет Игорь, разыскав Веру, сообщает ей, что на Ольгу совершено покушение, она лежит в клинике без сознания и для ее же безопасности – под чужим именем.

Ваша тетя Люси

Наталья Варлей и Андрей Ургант – в комедии “Ваша тетя Люси”!

Энергичная пенсионерка Людмила Ренье продает свою роскошную квартиру в Париже и перебирается в Россию. Из близких у нее остались лишь две племянницы – Ольга и Вероника. Узнав о возвращении тети, сестры пугаются не на шутку. Дело в том, что тетя Люся или Люси на французский лад просто обожает давать непрошеные советы. А именно сейчас жизнь героинь катится под откос – Ольга пытается спасти свой брак, а Вероника потеряла престижную работу и серьезно погрязла в кредитах. Как бы они ни старались скрыть правду, тайны племянниц не ускользают от пристального взгляда тетушки. Она с большим усердием бросается решать проблемы родных племянниц, вот только вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.

Игра

Молодой бизнесмен Юрий Платонов с легкостью достиг всего, о чем можно было мечтать: крупный издательский дом, положение в обществе, красавица-жена и даже личный самолет. Он успешен во всем, за что ни берется. Похоже, что его жизнь – кем-то лихо срежиссированный фейк.

Курортный туман

В курортном городе происходит странное и загадочное убийство олигарха Владимира Серого. Криминальная полиция начинает расследование, в которое вовлечены люди из близкого окружения жертвы. Во время расследования происходят не менее загадочные убийства лиц, так или иначе причастных к этому делу.

Пленница

Амбициозная Лена мечтает о продвижении, но чтобы его получить получить, ей придется ответить на ухаживания сына владельца компании. Но случается страшное: Лену похищает серийный маньяк-убийца. Муж Лены делает все возможное, чтобы предотвратить трагедию, но жизнь жертвы может оборваться в любую секунду.

Пьющие кровь

Марина Влади, Андрей Соколов, Донатас Банионис, Юрий Дубровин, Сергей Курехин и другие звезды – в экранизации повести А. Толстого “Пьющие кровь”.