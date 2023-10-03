Квебекская партия убедительно побеждает на частичных выборах

Внушительная победа Квебекской партии на частичных выборах в столице провинции показывает смену политических настроений квебекцев.

В понедельник, 2 октября, состоялись частичные выборы в избирательном округе Жан-Талон. Территория этого округа охватывает часть города Квебек, в нём проживают около 70 тысяч человек, из которых примерно 46 тысяч имеют право голоса. Выборы проводились в связи с уходом на пенсию предыдущего депутата от округа, мадам Жоель Бутен (Joëlle Boutin).

Значение частичных выборов в этом округе очень большое для всей провинции, а не только для столицы. Выборы должны были показать общий уровень поддержки нынешнего правительства и тенденции в политическом развитии общества. Традиционно, в течение десятков лет в нём побеждали представители либеральной партии, а на последних двух выборах победу одержали представители CAQ (коалиции Будущее Квебека).

Через 45 минут после закрытия избирательных участков были объявлены результаты – свыше 44% голосов получил кандидат Квебекской партиии Паскаль Паради (Pascal Paradis). Всего за него проголосовали 11 307 человек. Канадидат от Коалиции Будущее Квебека (CAQ), мадам Мари-Аник Шуари (Marie-Anik Shoiri) вышла на второе место с 21,33% (5474 голоса). Кандидаты от Солидарного Квебека Оливер Болдюк (Olivier Bolduc) и от либералов Элиз Ава Бернье (Élise Avard Bernier) получили, соответственно 17, 52% и 8,85%. Представитель консерваторов Джес Робитай (Jesse Robitaille) набрал 6%, а представительница движения Климат Квебека мадам Мартин Уелле (Martine Ouellet) получила 1,2%.

На выборах 2022 года CAQ получила 32,5% голосов, а Квебекская партия около 19%, тогда как Солидарный Квебек получил 24%.

Таким образом, результаты выборов в округе чётко показывают смену приоритетов в настроениях квебекцев. Правящая партия откатилась назад, как и Солидарный Квебек, либералы вообще ушли далеко назад, а Квебекская партия, сторонники сувернитета, набирают силу. Впрочем, в столице на результаты повлияло и решение правительства отказаться от “третьего пути” (туннеля под рекой, соединяющего Квебекград и Леви), что вызвало недовольство жителей, так что, возможно, положение не столь характерно для всей провинции. С другой стороны, опросы общественного мнения показывают падение популярности Лего и его воинов.

Серьёзная оценка результатов ещё впереди, а пока все кандидаты-неудачники и все лидеры проигравших партий поздравили победителей. Но пообещали, что будут внимательно следить за работой нового депутата.