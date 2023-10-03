Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Политика Выборы Результаты частичных выборов в округе Жан-Талон
Paradis
Паскаль Паради, представитель Квебекской партии, победитель.

Результаты частичных выборов в округе Жан-Талон

Megan Jorgensen Окт 3, 2023 Выборы, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Политика Оставить комментарий 55 Просмотров

Квебекская партия убедительно побеждает на частичных выборах

Внушительная победа Квебекской партии на частичных выборах в столице провинции показывает смену политических настроений квебекцев.

В понедельник, 2 октября, состоялись частичные выборы в избирательном округе Жан-Талон. Территория этого округа охватывает часть города Квебек, в нём проживают около 70 тысяч человек, из которых примерно 46 тысяч имеют право голоса. Выборы проводились в связи с уходом на пенсию предыдущего депутата от округа, мадам Жоель Бутен (Joëlle Boutin).

Значение частичных выборов в этом округе очень большое для всей провинции, а не только для столицы. Выборы должны были показать общий уровень поддержки нынешнего правительства и тенденции в политическом развитии общества. Традиционно, в течение десятков лет в нём побеждали представители либеральной партии, а на последних двух выборах победу одержали представители CAQ (коалиции Будущее Квебека).

Через 45 минут после закрытия избирательных участков были объявлены результаты – свыше 44% голосов получил кандидат Квебекской партиии Паскаль Паради (Pascal Paradis). Всего за него проголосовали 11 307 человек. Канадидат от Коалиции Будущее Квебека (CAQ), мадам Мари-Аник Шуари (Marie-Anik Shoiri) вышла на второе место с 21,33% (5474 голоса). Кандидаты от Солидарного Квебека Оливер Болдюк (Olivier Bolduc) и от либералов Элиз Ава Бернье (Élise Avard Bernier) получили, соответственно 17, 52% и 8,85%. Представитель консерваторов Джес Робитай (Jesse Robitaille) набрал 6%, а представительница движения Климат Квебека мадам Мартин Уелле (Martine Ouellet) получила 1,2%.

На выборах 2022 года CAQ получила 32,5% голосов, а Квебекская партия около 19%, тогда как Солидарный Квебек получил 24%.

Таким образом, результаты выборов в округе чётко показывают смену приоритетов в настроениях квебекцев. Правящая партия откатилась назад, как и Солидарный Квебек, либералы вообще ушли далеко назад, а Квебекская партия, сторонники сувернитета, набирают силу. Впрочем, в столице на результаты повлияло и решение правительства отказаться от “третьего пути” (туннеля под рекой, соединяющего Квебекград и Леви), что вызвало недовольство жителей, так что, возможно, положение не столь характерно для всей провинции. С другой стороны, опросы общественного мнения показывают падение популярности Лего и его воинов.

Серьёзная оценка результатов ещё впереди, а пока все кандидаты-неудачники и все лидеры проигравших партий поздравили победителей. Но пообещали, что будут внимательно следить за работой нового депутата.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*