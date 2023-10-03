Иммиграция с Александрой Мельниковой. Аннулирование ПМЖ статуса у беженцев.

Беженцы — это отдельная категория получения ПМЖ и несмотря на кажущуюся упрощенную процедуру, в этом пути есть свои загвоздки, а именно – НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЕХАТЬ НА РОДИНУ, ПОКА НЕ ПОЛУЧИТЕ ГРАЖДАНСТВО КАНАДЫ.

Если пограничная или иммиграционная служба узнает, что вы полетели на родину, даже обладая статусом ПМЖ, на вас заведут специальное дело об аннулировании этого статуса, так как будет считаться, что опасность вам в этой стране не грозит, а значит ПМЖ уже не нужен. Этот процесс называется CESSATION of permanent residency.

Что такое CESSATION и какие любопытные факты он скрывает?

Люди, прибывающие в Канаду с просьбой о предоставлении статуса беженца, проходят интенсивный процесс слушаний для подтверждения своего требования. Однако даже если их просьба принимается, их статус постоянного резидента (PR) в Канаде не гарантирован на всю жизнь.

Процесс, известный как “прекращение”, позволяет канадскому правительству лишать бывших беженцев статуса беженца и PR в любое время, что потенциально может привести к их депортации. Это может произойти, если беженец со статусом PR возвращается в свою страну происхождения, подает заявление на получение паспорта этой страны или использует такой паспорт для поездки в третью страну.

Процесс прекращения был включен в “Закон о защите иммиграционной системы Канады”, принятый бывшим консервативным правительством в 2012 году. Его продвигали как меру по предотвращению мошенничества в системе беженцев. Однако на практике он угрожает статусом PR всех бывших беженцев, даже тем, у кого есть подлинные притязания на убежище.

Канадская система предоставления убежища известна во всем мире своей справедливостью. Значительной частью этой справедливости является предоставление долгосрочного статуса PR претендентам, позволяя им интегрироваться в канадское общество. Процесс прекращения подрывает это, потенциально аннулируя их статус PR, что может привести к депортации и разлучению с их установившейся жизнью в Канаде.

Принцип права, известный как “право оставаться”, предполагает, что долгосрочное проживание в определенном месте дает человеку право продолжать жить там. Однако процесс прекращения требует от беженцев постоянно доказывать, что они находятся в опасности в своей стране происхождения, чтобы сохранить свой статус в Канаде.

Усиленное использование этой политики противоречит текущей позиции Либерального правительства в отношении иммигрантов. Это негативно сказывается на репутации Канады на мировой арене и особенно вредно для бывших беженцев, которые остаются в состоянии неопределенности относительно своего статуса PR в Канаде.

Но, самое интересное – ЦИФРЫ:

В 2013 году было аннулировано 40 статусов ПМЖ у беженцев, а в 2022 уже 463 ()

Я сомневаюсь, что количество аннулированных кейсов возросло, потому что стало больше мошенников, скорее всего было прислана внутренняя директива внимательно проверять каждого человека, который получил ПМЖ по программе беженства. Тут уже открывается вопрос дискриминации, но правдивая информация нам будет доступна, как всегда, только через несколько лет.

Если вам пришло уведомление, что вас приглашают на иммиграционное интервью насчет аннулирования вашего статуса, вам ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно обратиться к специалисту. Я вела успешно такие дела и хотя они очень тяжелые, там есть возможность побороться за ваш статус ПМЖ.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду с отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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