В столице Киргизстана обнаружен автомобиль из квебекского города Granby

Житель Квебека, побывавший в Бишкеке, столице Киргизстана, с удивлением обнаружил на улице машину с лого мэрии города Гранби.

На сайте lesacdechips.com появилась любопытная новость. Ничего серьёзного, наверно, но всё равно любопытно и интересно:

Один из читателей сайта, посвященного самым разным квебекским новостям, побывал недавно в Киргизстане (Киргизия) – одной из пятнадцати бывших советских союзных республик (пояснение для молодёжи, которая о таких древних деталях и понятия не имеет). В своё время республика Киргизия была одной из пяти советских среднеазиатских республик (остальные – Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Таджикистан). Сегодня Киргизия – это независимая страна, но без выхода к морю. Население республики – чуть более шести миллионов человек, из которых около миллиона проживают в столице, городе Бишкек (бывший Фрунзе – так город назывался в советские времена).

В отличие от Кубы, Флориды, Мексики или Доминиканской республики, Киргизстан никак нельзя назвать “излюбленным направлением” для квебекских и даже для канадских туристов.

Тем большим было удивление квебекца, жителя квебекского города Гранби, когда он увидел на улице киргизской столицы Мереседес Sprinter серого цвета с лого довольно известного в Гранби подразделения городской мэрии.

При внимательном осмотре места стоянки, автор фотографии обнаружил неподалеку ещё один Мерседес, на сей раз фирма TransOntario Express из Торонто.

Новостной сайт lesacdechips резонно предполагает, что обе машины были угнаны в Канаде (одна в Гранби, другая в Торонто), погружены в контейнер, доставлены до Киргизстана, где и благополучно ездят по Бишкеку, даже не перекрашенными. Вполне возможно (даже скорее всего), покупатели этих автомобилей в Киргизстане не в курсе того, что машины угнаны (если они угнаны, конечно). Схема обкатанная, документы подделываются профессионально, так что подкопаться сложно. Было бы интересно услышать от мэрии Гранби, пропадала ли у них такая машина в последнее время, но пока мэрия не ответила на вопросы журналистов.