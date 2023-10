В Монреале стартует Фестиваль Нового Кино

Уже в пятьдесят второй раз Монреаль встречает традиционный Фестиваль Нового Кино. В этом году он пройдёт с 4 по 15 октября.

Festival du Nouveau Cinéma de Montréal (Фестиваль нового кино Монреаля) – это международный кинофестиваль, посвященный современной кинематографии. Он проводится ежегодно в октябре. Каждый раз на фестивале представлены от двухсот до трёхсот фильмов. Фестиваль является важной платформой для развития и продвижения кинематографа в Канаде и за рубежом.

Фестиваль Нового кино (Festival du Nouveau Cinéma пройдёт в семи известнейших монреальских кинотеатрах – Cinéma Impérial, Cinéplex Quartier Latin, Cinéma du Parc, Cinéma du Musée, Cinemathéque québécoise (Квебекская синематека), Cinéma moderne и Maison Théâtre.

Фестиваль Нового кино, это не только новые кинофильмы из разных стран мира, но и концерты, полемические обсуждения и дискусссии, выставки и художественные инсталяции, мастер-классы и пресс-конференции режиссёров и актёров. Торжественное открытие состоится в 22 часа 4 октяря в помещении Агоры Центра Наук UAQM (Agora du Coeur des sciences UQAM). Как правило, вечера и концерты будут бесплатны, приглашаются зрители всех возрастов. Если мероприятие проходит в музее, то действует обычный музейный тариф.

В ходе фестиваля проходят тематические вечера, например, 7 октября празднуется День Безумного Макса, посвящённой культовой серии “Безумный Макс”.

Среди фильмов, которые рекомендуют критики, есть весьма любопытные, нпример, La Nuit des rois – это фильм о заключенных, которые рассказывают истории в тюрьме на Берегу Слоновой Кости. Говорят, что это очень захватывающий и оригинальный фильм, который получил множество наград. Еще один фильм, который многие советуют, это The Power of the Dog – драма о двух братьях, владельцах ранчо в 1920-х годах в штате Монтане. Это фильм известной женщины режиссёра Джейн Кэмпион. Это фильм о семье, любви и насилии, который вызывает у зрителей много эмоций и вопросов.

C программой фестиваля Нового Кино можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля: nouveaucinema.ca