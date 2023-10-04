В Японии приступили к испытаниям заряжающихся на ходу электромобилей

Технологию подзарядки электромобилей во время движения испытают разработчики из Токийского университета в японском городе Кадзуми.

Технологию подзарядки электромобилей во время движения испытают разработчики из Токийского университета в японском городе Кадзуми.

Отмечается, что испытания пройдут на двух автомобилях, оснащенных специальной катушкой, способной осуществлять беспроводную зарядку автомобиля. Катушка должна улавливать индукционные поля, наводимые другими катушками, встроенными в дорожное полотно.

По словам профессора Токийского университета Хироси Фудзимото, такие испытания позволят открыть технологии путь к коммерциализации. Разработчики уже испытали технологию у себя в кампусе.

Теперь группа исследователей под его руководством добилась от местных властей разрешения на установку в полотно дорог общего пользования соответствующего оборудования.

Эксплуатацию двух представленных автомобилей начнут с 4 октября и завершат в марте 2025 года. За это время исследователи намерены понять, какой заряд в действительности удалось передать машинам.

Предполагается, что подобный проект позволил бы снизить размеры используемых в электромобилях аккумуляторов.