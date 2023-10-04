Экс-глава конгресса евреев Фарбер призвал снести мемориалы эсэсовцам в Канаде

Берни Фарбер, ранее возглавлявший конгресс евреев, призвал снести все установленные в Канаде в честь эсэсовцев мемориалы. Политик затронул эту тему после скандала вокруг выступления в парламенте Ярослава Хунки, служившего в годы ВОВ.

Берни Фарбер, ранее возглавлявший конгресс евреев, призвал снести все установленные в Канаде в честь эсэсовцев мемориалы. Политик затронул эту тему после скандала вокруг выступления в парламенте Ярослава Хунки, служившего в годы ВОВ.

Власти Канады пригласили националиста на выступление Владимира Зеленского, состоявшееся 22 сентября. Хунку представили героем, который выступает против РФ и борется за освобождение Украины. Когда стало ясно, что чиновники восхваляли эсэсовца, Энтони Рота из нижней палаты парламента подал в отставку. Премьеру Джастину Трюдо пришлось публично извиняться.

«События в парламенте должны стать не просто PR-катастрофой. Давайте найдем частицу света в этой тьме и снесем все нацистские памятники. Сейчас на украинско-канадских кладбищах насчитывается порядка двух мемориалов. Мы должны публично заявить, что чествовать «зло» недопустимо» – сказал Фарбер.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование в парламенте страны украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина», чудовищным надругательством над памятью пострадавших от фашизма. Спикер парламента Канады Энтони Рот ушел в отставку из-за скандала.