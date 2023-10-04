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Канадские научные специалисты выявили новый механизм развития раковых клеток

Виктория Христова Окт 4, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадские научные специалисты выявили новый механизм развития раковых клеток отключены 54 Просмотров

Канадские научные специалисты выявили новый механизм развития раковых клеток. Оказалось, что рост опухоли может быть усилен стимулятором ДНК, который в обычных условиях служит для поддержания здоровых тканей и органов.

Канадские научные специалисты выявили новый механизм развития раковых клеток. Оказалось, что рост опухоли может быть усилен стимулятором ДНК, который в обычных условиях служит для поддержания здоровых тканей и органов.

Сообщается, что группа специалистов из Университета Торонто проанализировала геномные данные и выявила ДНК-усилитель, способный активировать ген SOX2 в раковых клетках. Такой катализатор был обнаружен в различных типах опухолей, включая опухоли матки, мочевого пузыря, легких и молочной железы.

Также стало известно, что этот алгоритм перепрограммирования с помощью ДНК-усилителя строится не на фоне мутации из-за повреждения ДНК, а за счет того, что часть генома, которая должна быть закрыта, становится открытой.

Эксперименты в лабораторных условиях показали, что энхансер действительно вызывает ускоренный рост раковых клеток. А его удаление приводило к уменьшению количества раковых клеток.

Установлено, что активацию ДНК-усилителя осуществляет белок FOXA1, а его подавление — белок NFIB. Воздействуя на эти белки, ученые надеются улучшить качество лечения нескольких видов рака.

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