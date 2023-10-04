Канадские научные специалисты выявили новый механизм развития раковых клеток. Оказалось, что рост опухоли может быть усилен стимулятором ДНК, который в обычных условиях служит для поддержания здоровых тканей и органов.

Канадские научные специалисты выявили новый механизм развития раковых клеток. Оказалось, что рост опухоли может быть усилен стимулятором ДНК, который в обычных условиях служит для поддержания здоровых тканей и органов.

Сообщается, что группа специалистов из Университета Торонто проанализировала геномные данные и выявила ДНК-усилитель, способный активировать ген SOX2 в раковых клетках. Такой катализатор был обнаружен в различных типах опухолей, включая опухоли матки, мочевого пузыря, легких и молочной железы.

Также стало известно, что этот алгоритм перепрограммирования с помощью ДНК-усилителя строится не на фоне мутации из-за повреждения ДНК, а за счет того, что часть генома, которая должна быть закрыта, становится открытой.

Эксперименты в лабораторных условиях показали, что энхансер действительно вызывает ускоренный рост раковых клеток. А его удаление приводило к уменьшению количества раковых клеток.

Установлено, что активацию ДНК-усилителя осуществляет белок FOXA1, а его подавление — белок NFIB. Воздействуя на эти белки, ученые надеются улучшить качество лечения нескольких видов рака.