Илон Маск остался на первом месте в списке Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года несмотря на покупку Twitter и оценивается в 251 миллиард долларов, следует из данных Forbes.

Американский предприниматель Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года несмотря на покупку Twitter и оценивается в 251 миллиард долларов, следует из данных Forbes.

На второе место поднялся основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос, его состояние выросло до 161 миллиарда долларов со 151 миллиарда в 2022 году. Вслед за ним Forbes указывает Ларри Эллисона, сооснователя и бывшего гендиректора корпорации Oracle, специализирующейся на информационных технологиях. Состояние Эллисона оценивается в 158 миллиардов долларов — увеличение со 101 миллиарда в прошлом году — максимально среди остальных участников благодаря популярности искусственного интеллекта, пишет Forbes.

Четвертое место занял известный американский инвестор Уоррен Баффет с состоянием в 121 миллиард долларов против 97 миллиардов годом ранее. На пятом месте — бывший глава Alphabet, материнской компании Google, Ларри Пейдж (114 миллиардов долларов с 93 миллиардов), на шестом — сооснователь Microsoft Билл Гейтс, его состояние увеличилось до 111 миллиардов долларов со 106 миллиардов на момент 2022 года.

Седьмую позицию занимает бывший президент Alphabet Сергей Брин, соучредивший Google совместно с Пейджем. Состояние Брина Forbes оценил в 110 миллиардов долларов — оно выросло на 21 миллиард с предыдущего года.

Замыкают первую десятку глава Meta Марк Цукерберг, бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер (101 миллиард долларов против 83 миллиардов) и один из основателей одноименного медиа-агентства Майкл Блумберг (96,3 миллиарда против 76,8 миллиарда).