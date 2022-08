Герберт Джордж Уэллс и его книги

Герберт Джордж Уэллс – основоположник современной научной фантастики и даже провидец

О Герберте Уэллсе – человеке, который первым взялся за главные темы современной научной фантастики.

Герберт Джордж Уэллс (1866-1946) считается одним из основоположников научной фантастики. Его перу принадлежат «Машина Времени» (The Time Machine, 1895), «Остров Доктора Моро» (The Island of Dr.Moreau, 1896), «Человек-невидимка» (The Invisible Man,1897), «Когда спящий проснётся» (When the Sleeper Wakes,1898), «Первые люди внутри Луны» — известный под названием «Первые люди на Луне» (Men In the Moon, 1900), «В Дни Кометы» (In the Days of the Comet, 1906).

В романе «Воздушная Война» описываются столкновения авиации Германии и Великобритании, которая пользуется поддержкой союзника – США. В романе «Война, которая положит конец Войнам» рассказывается о применении атомной бомбы.

Именно Уэллс первым раскрыл и разработал самые популярные, самые притягательные и наиболее часто повторяющиеся сегодня темы научной фантастики:

В романе «Люди, как Боги» (Men Like Gods, 1923) впервые с «научной точки зрения» описан контакт между двумя цивилизациями.

«День Кометы» — история угрозы падения на землю гигантской кометы.

«Остров Доктора Моро» — описание биологических экспериментов с целью изменения ДНК животных.

«Машина Времени» — первое описание путешествий во времени.

“Первые люди внутри Луны” – контакт с инопланетной цивилизацией (кстати, роман переведён на русский, как “Первые люди на Луне”, но по-английски он называется The First Men In the Moon – и название соответствует сюжету.

В принципе, почти каждый фантастический роман Уэллса – первый в истории авторский подход к сюжету, который сегодня разрабатывается и используется десятками писателей и сценаристов.

Но, несомненно, самый знаменитый роман Уэллся – «Война Миров» (The War of the Worlds), написанный в 1898 году..

«Война Миров» появляется в эпоху, когда человечество впервые обращает свой взор в космос с целью его изучения на основе науки. В 1877 году итальянский астроном Скиапарелли (Schiaparelli) заявляет об открытии им марсианских каналов, десятки других астрономов тоже видят каналы. Составляются их карты, причем эти карты составлены учеными в разных странах, а затем карты сопоставляются и после очередных наблюдений устраняются неточности. В 1894 году американец Персиваль Ловелл (Percival Lowell) заявляет, что им установлено несомненно искусственное происхождение этих каналов (именно Ловелл позже открыл планету, названную им по первым буквам своего имени PL, а позже окрещенную Pluto — Плутон).

Но с 1895 года ни одному астроному не удается увидеть на Марсе ни одного канала. То ли те исчезли – все за один день!, то ли их никогда и не существовало, а десятки астрономов стали жертвами галлюцинаций.

И именно тогда, когда мир начинает задумываться о возможной угрозе со стороны тех, кто спрятал следы своей деятельности, как только узнал о том, что земляне убедились в существовании на Марсе цивилизации, — вот в этот момент Уэллс и пишет «Войну Миров». Может быть, именно появление романа в нужное время и обусловило его успех?

В любом случае, роман читают до сих пор. Ни одно другое фантастическое произведение не переиздавалось такое количество раз, не вызвало столько подражаний, адаптаций, пародий, «продолжений», шоу, мюзиклов…

Самые знаменитые:

Радиопостановка Орсона Уэллеса (Orson Welles), которая привела к знаменитой панике, истерии и коллективному психозу в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), когда Уэллесу удалось создать впечатление высадки марсиан (хотя передача транслировалась накануне Халлоуина и перебивалась рекламой, люди всё равно поверили в реальность марсианского десанта).

В 1953 году был снят знаменитый фильм «Война Миров», где жуткие марсианские боевые машины – треножники были заменены на модные летающие тарелки.

В 1996 году вышла великолепная пародия на «Войну Миров» — «Марс Аттакует» (The Mars Attacks). Отдельные эпизоды из этой трагикомедии полностью и без каких-либо изменений цитируют роман.

В том же году на экраны выходит «День Независимости» (The Independence Day) – абсолютная копия романа, разве что, действие перенесено на сто лет вперед, а остальное – начиная с первого лучевого удара по ничего не подозревающим землянам, до смертоносного вируса, уничтожающего агрессоров, — опять же, цитаты из Уэллса. Фильм имел колоссальный успех, он действительно хорош, но чушь несусветная с научной точки зрения, хотя политкорректная находка: тандем – еврей и негр спасают человечество, заслуживает аплодисментов.

В 2019 году выходят два сериала на тему “Войны миров” – британский и британско-французский.

В 2021 году на экраны вышел очередной фильм, в основе которого тот же роман.

И, конечно, упомянуть все “фанфики” невозможно.

На русском языке из “фанфиков” наиболее известны:

Роман «Майор Велл Эндъю» — «продолжение» «Войны Миров», написанное Лагиным в шестидесятых годах (там еще рабочий класс подрывал марсианские треножники зарядами динамита, тогда как буржуазная армия была уже разгромлена. И «Сын Грома» почему-то у Лагина не два треножника уничтожает, а всего один. Один – тоже ничего, но как же мальчишки по всему Советскому Союзу спорили, кто ж ошибся – Уэллс, приписав лишнюю победу морякам, или Лагин, не заметивший второго сбитого треножника).

Роман «Второе Нашествие Марсиан» братьев Стругацких. Ничего общего с Уэллсом у Стругацких нет, кроме того, что связь с «Первым нашествием» очевидна – марсиане просто стали умнее, приняли лекарство от вирусов, а кровь из людей стали не пить «вживую», забирая её силой и преодолевая мужественное сопротивление землня, с потерями и лишними заботами, а просто предложили её скупать – и спокойнее, и радостней, и качество лучше.

Кстати, в 2005 году вышли на экран ЦЕЛЫХ ТРИ ВЕРСИИ «Войны Миров»! А в сериале Warehouse 13 оказалось, что Уэллс – это женщина!