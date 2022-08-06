Подписаться на рассылку
  ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
  Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Авторы Меган Хорхенсен Очередной выпуск коллекции не самых известных фактов
dominion
Типичная улочка канадского городка 19ого века. Фото Меган Хорхенсен.

Очередной выпуск коллекции не самых известных фактов

Megan Jorgensen Авг 6, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 59 Просмотров

Не очень известные факты из истории человечества и не только

Очередной выпуск нашей коллекции не самых известных фактов. И, как всегда, надеемся, что многим читателям хотя бы часть из этих фактов будет интересна.

Лев Сергеевич Термен — изобретатель музыкального инструмента терменвокса и миниатюрных подслушивающих устройств для слежки за иностранными дипломатами и собственными гражданами в целях сбора на них компромата. Начал работать в науке ещё при Ленине, поручения которого выполнял регулярно. Любопытно, что вступил Термен в КПСС в возрасте 95 лет, в 1991 году, когда партия разваливалась молниеносными темпами. На вопрос о причинах вступления, он ответил: — Обещал Ленину, что вступлю, неудобно получается, если не получится.

*

Гаолян – это не глина и не часть клоунского костюма, как иногда пишут журналисты. Гаолян – это вид хлебного злака, растущего на Дальнем Востоке.

*

Белые грибы называют также и боровиками. Если слово «боровик» происходит от «бор», то есть, густой, как правило, сосновый лес, где эти грибы чаще всего и растут, то «белым грибом» этот гриб с серой ножкой и коричневой шляпкой называют из-за того, что при варке, мариновании и солении их мякоть не меняет цвет, а другие грибы очень темнеют.

*

Слово «сметана» происходит от глагола «сьметати», точнее, от страдательного причастия прошедшего времени этого глагола, означающего «сгребать». Сметану во время изготовления «сгребали в кучу», отсюда и название (смести в кучу – до сих пор так говорят).

*

Слово «конфета» происходит от латинского слова confectum, означающего «пилюлю». Но пришло оно в русский язык из немецкого, где означало именно конфету (confect).

*

Первый вертолёт в мире поднялся в воздух 14 сентября 1939 года в США. Он был разработан Игорем Сикорским, американцем русского происхождения, бежавшим от большевиков. Называлась машина VS-300, хотя неофициально её называли Сикорский-1, и по-русски называли не вертолётом, а геликоптером (в разработках, отчётах, а позже в НФ рассказах 1940ых годов).

*

Ватиканские пленники – известное в былые времена выражение, означавшее добровольное «самозаточение» в ответ на причиненную обиду или несправедливое обвинение. Пошло выражение от папы Пия IX, который удалился в свой дворец в Ватикане, отказывшись вести переговоры с новыми властями, после того, как итальянские войска взяли Папскую область и вошли в Рим 20 сентября 1870 года. Папа объявил себя и своих преемников именно Ватиканскими пленниками.

*

На Амазонке в период дождей ливни бывают невероятной для других областей силы. Жак-Ив Кусто называл такие ливни «вертикальным притоком Амазонки».

*

В Японии на упаковке многих прохладительных напитков указывают, какой фруктовый наполнитель больше подходит лицам с определенной группой крови.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal