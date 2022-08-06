Очередной выпуск коллекции не самых известных фактов

Не очень известные факты из истории человечества и не только

Очередной выпуск нашей коллекции не самых известных фактов. И, как всегда, надеемся, что многим читателям хотя бы часть из этих фактов будет интересна.

Лев Сергеевич Термен — изобретатель музыкального инструмента терменвокса и миниатюрных подслушивающих устройств для слежки за иностранными дипломатами и собственными гражданами в целях сбора на них компромата. Начал работать в науке ещё при Ленине, поручения которого выполнял регулярно. Любопытно, что вступил Термен в КПСС в возрасте 95 лет, в 1991 году, когда партия разваливалась молниеносными темпами. На вопрос о причинах вступления, он ответил: — Обещал Ленину, что вступлю, неудобно получается, если не получится.

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Гаолян – это не глина и не часть клоунского костюма, как иногда пишут журналисты. Гаолян – это вид хлебного злака, растущего на Дальнем Востоке.

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Белые грибы называют также и боровиками. Если слово «боровик» происходит от «бор», то есть, густой, как правило, сосновый лес, где эти грибы чаще всего и растут, то «белым грибом» этот гриб с серой ножкой и коричневой шляпкой называют из-за того, что при варке, мариновании и солении их мякоть не меняет цвет, а другие грибы очень темнеют.

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Слово «сметана» происходит от глагола «сьметати», точнее, от страдательного причастия прошедшего времени этого глагола, означающего «сгребать». Сметану во время изготовления «сгребали в кучу», отсюда и название (смести в кучу – до сих пор так говорят).

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Слово «конфета» происходит от латинского слова confectum, означающего «пилюлю». Но пришло оно в русский язык из немецкого, где означало именно конфету (confect).

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Первый вертолёт в мире поднялся в воздух 14 сентября 1939 года в США. Он был разработан Игорем Сикорским, американцем русского происхождения, бежавшим от большевиков. Называлась машина VS-300, хотя неофициально её называли Сикорский-1, и по-русски называли не вертолётом, а геликоптером (в разработках, отчётах, а позже в НФ рассказах 1940ых годов).

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Ватиканские пленники – известное в былые времена выражение, означавшее добровольное «самозаточение» в ответ на причиненную обиду или несправедливое обвинение. Пошло выражение от папы Пия IX, который удалился в свой дворец в Ватикане, отказывшись вести переговоры с новыми властями, после того, как итальянские войска взяли Папскую область и вошли в Рим 20 сентября 1870 года. Папа объявил себя и своих преемников именно Ватиканскими пленниками.

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На Амазонке в период дождей ливни бывают невероятной для других областей силы. Жак-Ив Кусто называл такие ливни «вертикальным притоком Амазонки».

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В Японии на упаковке многих прохладительных напитков указывают, какой фруктовый наполнитель больше подходит лицам с определенной группой крови.