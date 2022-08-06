Рецепты блюд с авокадо

Готовим сами: Блюда с авокадо, в которых этот вкусный блюд занимает важнейшее место

Четыре прекрасных и лёгких в приготовлении рецепта блюд из авокадо.

После публикации нескольких рецептов соусов с авокадо читатели попросили привести несколько рецептов блюд, в которых авокадо является основным или одним из основных ингредиентов. Что ж, нам не трудно порадовать тех, кто любит готовить:

Яйца с авокадо

Неплохая закуска, которую быстро и легко готовить. Регулярно подаётся в семейных ресторанчиках в Канаде, но количество авокадо увеличивается в ресторанчиках США, и чем ближе к югу, тем его больше, что легко понять – чем авокадо дешевле, тем его больше добавляют в эти фаршированные яйца.

Продукты:

Яйца куриные

Авокадо

Лимонный сок (немного)

Чеснок

Соль, черный молотый перец

Факультативно: зелень по вкусу (укроп, петрушка)

Все пропорции – по желанию

Готовим закуску:

Варим яйца, чистим и разрезаем каждое яйцо на половинки Вынимаем желтки Чистим авокадо, удаляем косточку Мякоть авокадо смешиваем с варёным желтком Растираем вилкой смесь нежно до однородной массы По ходу, добавляем молотый или тёртый чеснок, солим, добавляем перец, зелень и несколько капель лимонного сока Получившимся фаршем заполняем половинки яиц, украшаем чем-нибудь (например, вареной морковкой или редиской) и выставляем на стол.

Салат из авокадо

Американский салат. Одно из многочисленных доказательств того, что слухи о том, будто бы в США нет хорошей кухни, мягко говоря, преувеличены:

Что нам потребуется:

3 больших плода авокадо

4 сваренных вкрутую яйца

10-15 грецких орехов

Один кочанчик салата

2 столовые ложки уксуса

2-3 столовые ложки оливкового масла

1 чайная ложка дижонской горчицы

Соль, черный перец по вкусу и желанию

Готовим салат с авокадо:

Разрезаем плоды авокадо и удаляем косточки, а затем режем плоды на узкие полоски Вареные яйца режем на четвертинки Грецкие орехи измельчаем Салат рубим на мелкие кусочки Орехи, авокадо, салат и яйца смешиваем Заливаем заправкой из уксуса, оливкового масла и горчицы Солим и перчим.

Кстати, салатная заправка упомянутая всегда приветствуется и в других овощных салатах. Взболтать хорошенько не забудьте!

Авокадо с черной икрой

Общеизвестно, что у Пабло Пикассо в доме не было ни одной его картины. Когда его спросили, почему так получается, художник застенчиво пояснил, что его картины ему не по карману. А вот по карману ли нам салат из авокадо с черной икрой? Всё зависит от уровня доходов и от уровня влюбленности.

Для авокадо с черной икрой на шесть персон берем:

5 авокадо

Листья салата – по наитию

3 столовые ложки не самого острого салатного соуса, к примеру, итальянского или сырного – D’or bleu.

5 столовых ложек высококачественной черной икры

Готовим авокадо с чёрной икрой:

Режем каждый плод авокадо пополам вдоль, удаляем косточку Каждую половинку чистим от кожуры и укладываем на доску срезанной стороной, после чего тонко нарезаем дольками Икру смешиваем с соусом Теперь черную икру смешиваем аккуратно с авокадо Добавляем листья салата и вновь смешиваем Факультативно украшаем красненьким – виньеточкой из морковки или из маленького помидорчика

Примечание : Белое вино должно быть наготове!

Гуакамоле

Гуакамоле – популярнейшая закуска из мякоти авокадо, распространённая в Центральной Америке, в Эквадоре, Перу и других странах региона. В США и Канаде тоже очень популярна. Гуакамоле может быть очень густым или иметь консистенцию соуса. Рецептов закуски много, но, как обычно, отличия в приправах, добавках, их пропорциях, но в основе лежит всегда пюре из мякоти авокадо.

Многие ценители считают, что добавки и приправы только мешают оценить вкус авокадо, заправленного другим основным компонентом – лимонным соком (или соком лайма). Но во множестве рецептов присутствуют помидоры, сладкие и острые перцы, репчатый и зелёный, чеснок, чеснок, и прочие приправы.

В любом случае, это типичное блюдо для вегетарианцев и тех, кто хочет разнообразить диету для похудения (хотя в самом плоде есть жиры и калории, но их мало).

Как правило, подают гуакамоле с кукурузным хлебом или же с так называемыми tortilla chips – чипсами из кукурузы. Часто более жидкий гуакамоле используют как соус – многие блюда мексиканской кухни используют соус гуакамоле.

Готовим традиционный классический гуакамоле:

Мякоть свежих авокадо разминаем до пюре (можно сделать это в блендере)

Добавляем свежевыжатый сок лимона или лайма (этот сок не даёт авокадо окислиться – иначе мякоть потемнеет)

Солим по вкусу

Перед подачей на стол добавляем другие ингредиенты, если есть желание – зелень, овощи, даже ветчину, но тогда уже блюдо не будет вегетарианским и диетическим.

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