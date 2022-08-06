Рецепты блюд с авокадо

Готовим сами: Блюда с авокадо, в которых этот вкусный блюд занимает важнейшее место
После публикации нескольких рецептов соусов с авокадо читатели попросили привести несколько рецептов блюд, в которых авокадо является основным или одним из основных ингредиентов. Что ж, нам не трудно порадовать тех, кто любит готовить:
Яйца с авокадо
Неплохая закуска, которую быстро и легко готовить. Регулярно подаётся в семейных ресторанчиках в Канаде, но количество авокадо увеличивается в ресторанчиках США, и чем ближе к югу, тем его больше, что легко понять – чем авокадо дешевле, тем его больше добавляют в эти фаршированные яйца.
Продукты:
- Яйца куриные
- Авокадо
- Лимонный сок (немного)
- Чеснок
- Соль, черный молотый перец
- Факультативно: зелень по вкусу (укроп, петрушка)
Все пропорции – по желанию
Готовим закуску:
- Варим яйца, чистим и разрезаем каждое яйцо на половинки
- Вынимаем желтки
- Чистим авокадо, удаляем косточку
- Мякоть авокадо смешиваем с варёным желтком
- Растираем вилкой смесь нежно до однородной массы
- По ходу, добавляем молотый или тёртый чеснок, солим, добавляем перец, зелень и несколько капель лимонного сока
- Получившимся фаршем заполняем половинки яиц, украшаем чем-нибудь (например, вареной морковкой или редиской) и выставляем на стол.
Салат из авокадо
Американский салат. Одно из многочисленных доказательств того, что слухи о том, будто бы в США нет хорошей кухни, мягко говоря, преувеличены:
Что нам потребуется:
- 3 больших плода авокадо
- 4 сваренных вкрутую яйца
- 10-15 грецких орехов
- Один кочанчик салата
- 2 столовые ложки уксуса
- 2-3 столовые ложки оливкового масла
- 1 чайная ложка дижонской горчицы
- Соль, черный перец по вкусу и желанию
Готовим салат с авокадо:
- Разрезаем плоды авокадо и удаляем косточки, а затем режем плоды на узкие полоски
- Вареные яйца режем на четвертинки
- Грецкие орехи измельчаем
- Салат рубим на мелкие кусочки
- Орехи, авокадо, салат и яйца смешиваем
- Заливаем заправкой из уксуса, оливкового масла и горчицы
- Солим и перчим.
Кстати, салатная заправка упомянутая всегда приветствуется и в других овощных салатах. Взболтать хорошенько не забудьте!
Авокадо с черной икрой
Общеизвестно, что у Пабло Пикассо в доме не было ни одной его картины. Когда его спросили, почему так получается, художник застенчиво пояснил, что его картины ему не по карману. А вот по карману ли нам салат из авокадо с черной икрой? Всё зависит от уровня доходов и от уровня влюбленности.
Для авокадо с черной икрой на шесть персон берем:
- 5 авокадо
- Листья салата – по наитию
- 3 столовые ложки не самого острого салатного соуса, к примеру, итальянского или сырного – D’or bleu.
- 5 столовых ложек высококачественной черной икры
Готовим авокадо с чёрной икрой:
- Режем каждый плод авокадо пополам вдоль, удаляем косточку
- Каждую половинку чистим от кожуры и укладываем на доску срезанной стороной, после чего тонко нарезаем дольками
- Икру смешиваем с соусом
- Теперь черную икру смешиваем аккуратно с авокадо
- Добавляем листья салата и вновь смешиваем
- Факультативно украшаем красненьким – виньеточкой из морковки или из маленького помидорчика
Примечание : Белое вино должно быть наготове!
Гуакамоле
Гуакамоле – популярнейшая закуска из мякоти авокадо, распространённая в Центральной Америке, в Эквадоре, Перу и других странах региона. В США и Канаде тоже очень популярна. Гуакамоле может быть очень густым или иметь консистенцию соуса. Рецептов закуски много, но, как обычно, отличия в приправах, добавках, их пропорциях, но в основе лежит всегда пюре из мякоти авокадо.
Многие ценители считают, что добавки и приправы только мешают оценить вкус авокадо, заправленного другим основным компонентом – лимонным соком (или соком лайма). Но во множестве рецептов присутствуют помидоры, сладкие и острые перцы, репчатый и зелёный, чеснок, чеснок, и прочие приправы.
В любом случае, это типичное блюдо для вегетарианцев и тех, кто хочет разнообразить диету для похудения (хотя в самом плоде есть жиры и калории, но их мало).
Как правило, подают гуакамоле с кукурузным хлебом или же с так называемыми tortilla chips – чипсами из кукурузы. Часто более жидкий гуакамоле используют как соус – многие блюда мексиканской кухни используют соус гуакамоле.
Готовим традиционный классический гуакамоле:
- Мякоть свежих авокадо разминаем до пюре (можно сделать это в блендере)
- Добавляем свежевыжатый сок лимона или лайма (этот сок не даёт авокадо окислиться – иначе мякоть потемнеет)
- Солим по вкусу
- Перед подачей на стол добавляем другие ингредиенты, если есть желание – зелень, овощи, даже ветчину, но тогда уже блюдо не будет вегетарианским и диетическим.
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