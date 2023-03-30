Меццо-сопрано диапазоном в пять октав: Селин Дион – 55

Канадской певице и композитору Селин Дион сегодня 55. Еще подростком стала настоящей звездой во франкоязычном мире, а позже покорила весь мир своим меццо-сопрано диапазоном в пять октав. Ее альбомы разошлись рекордным тиражом в 175 млн экземпляров

«Для меня этого никогда не бывает слишком много, это мое, у меня мурашки по коже, я люблю все это», – отмечает Селин Дион.

Назвали певицу в честь песни Celine популярного в 60-ые исполнителя Юга Офре. Она была самым младшим ребенком в семье, а еще у нее 13 братьев и сестер. Из-за проблем с зубами в школе популярную сегодня исполнительницу дразнили королевой вампиров. В пять лет Селин Дион попала под машину.

Текст к первой песне Дион сочинила ее мама. Родители были владельцами пиано-бара в Квебеке, где регулярно выступали все их дети. Впервые Селин спела на семейном празднике.

«Когда я на сцене, это большая песня, это большой момент для меня», – говорит певица.

Она просто обожает обувь, в ее гардеробе около трех тысяч пар обуви.

Никаких концертов в честь юбилея певицы поэтому не будет.

Да и свой тур – Courage World Tour – Селин Дион еще в 2022-м году перенесла на нынешнее лето, а затем – на 2024-й год. Даже предварительно не уточняя возможные даты.

Зато менеджеры певицы приготовили поклонникам Селин другой подарок: один из лучших ее альбомов Let’s Talk About Love, возглавивший в 1997 году хит-парады большинства стран мира, выйдет теперь на двойном виниле. Он стал одним из самых продаваемых дисков за всю историю рекорд-индустрии – 31 миллион экземпляров.