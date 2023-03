NEW YORK, NY - JULY 22: Singer Celine Dion performs on NBC's 'Today' at Rockefeller Plaza on July 22, 2016 in New York City. (Photo by Gilbert Carrasquillo/FilmMagic)

Меццо-сопрано диапазоном в пять октав: Селин Дион – 55















Канадской певице и композитору Селин Дион сегодня 55. Еще подростком стала настоящей звездой во франкоязычном мире, а позже покорила весь мир своим меццо-сопрано диапазоном в пять октав. Ее альбомы разошлись рекордным тиражом в 175 млн экземпляров «Для меня этого никогда не бывает слишком много, это мое, у меня мурашки по коже, я люблю все это», – отмечает Селин Дион. Назвали певицу в честь песни Celine популярного в 60-ые исполнителя Юга Офре. Она была самым младшим ребенком в семье, а еще у нее 13 братьев и сестер. Из-за проблем с зубами в школе популярную сегодня исполнительницу дразнили королевой вампиров. В пять лет Селин Дион попала под машину. Текст к первой песне Дион сочинила ее мама. Родители были владельцами пиано-бара в Квебеке, где регулярно выступали все их дети. Впервые Селин спела на семейном празднике. «Когда я на сцене, это большая песня, это большой момент для меня», – говорит певица. Она просто обожает обувь, в ее гардеробе около трех тысяч пар обуви. Никаких концертов в честь юбилея певицы поэтому не будет. Да и свой тур – Courage World Tour – Селин Дион еще в 2022-м году перенесла на нынешнее лето, а затем – на 2024-й год. Даже предварительно не уточняя возможные даты. Зато менеджеры певицы приготовили поклонникам Селин другой подарок: один из лучших ее альбомов Let’s Talk About Love, возглавивший в 1997 году хит-парады большинства стран мира, выйдет теперь на двойном виниле. Он стал одним из самых продаваемых дисков за всю историю рекорд-индустрии – 31 миллион экземпляров. Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события! Пожалуйста, оставьте это поле пустым. Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

