Мумию арктического суслика нашли во время раскопок на золотых приисках в Канаде

Канадские палеонтологи обнаружили мумифицированного арктического (американского) суслика ледникового периода. Находка была сделана на золотых приисках недалеко от города Доусон, территория Юкон

По словам специалистов, возраст грызуна – примерно 30 тысяч лет. Зверек свернулся клубком, вероятно, умерев во время зимней спячки.

Арктического суслика нашли еще несколько лет назад, но показали только сейчас. Это связано с тем, что власти региона готовят грызуна для демонстрации в Информационном центре Юкон-Берингия в столице Юкона Уайтхорсе – здание скоро откроют после реконструкции.

По словам ученого, он уже давно изучает кости, и это очень увлекательное занятие. Однако, по его словам, когда находишь прекрасно сохранившееся животное, которому 30 тысяч лет, и видишь его морду, кожу, волосы, это очень трогает и вдохновляет.

Арктические суслики до сих пор распространены в Юконе. Они строят гнезда под землей для зимней спячки. Эти животные представляют особый интерес для науки, так как в отличие от мамонтов или ятагановых кошек выжили после ледникового периода.

Изучая находку, палеонтологи сделали рентген мумии. Снимки ясно показали твердую костную структуру внутри коричневого комочка. Кроме того, оказалось, что это была самка, вероятно, она умерла в первый год спячки. Однако что стало причиной ее смерти, ученые не знают. В шутку Зазула назвал суслика Хестером.

Отметим, что шахтеры регулярно находят кости и окаменелости ледникового периода на золотых приисках Клондайка.