Две квебекские блогерши наказаны федеральным правительством за «уклонение от налогов»

Весьма важная информация для всех, кто ведёт блоги или активно участвует в социальных сетях, получая доходы от рекламы — платите налоги и спите спокойно.

Две девушки из Квебека, две сестры близняшки, весьма популярные в одной из социальных сетей, внезапно для себя открыли, что они считаются «независимыми работниками» (travailleurs autonomes) и обязаны платить налоги со своих доходов на этой стезе.

Речь о Саре и Джессике Масси (Sarah и Jessica Massie), двух influenceuses, то есть, лицах, оказывающих влияние на общественное мнение благодаря своей деятельности в социальных сетях.

Когда Джессика попыталась провести обычную банковскую операцию, как любой житель Квебека, вдруг оказалось, что счёт заблокирован. Когда она связалась с банком, служащая любезно пояснила, что банк выполнил распоряжение налогового управления Канады. Девушка тут же позвонила в Revenu Canada (Налоговое упреление), где ей пояснили, что она считается злостным неплательщиком, так как ни разу не заплатила налоги, полагающиеся за заработок, полученный за создание контента и продвижение его в соцсетях. В той же ситуации оказалась и Сара. Заработанные деньги поступали на банковские счета блогерш.

Непонятно впрочем, получили ли девушки уведомления о штрафе (должны были получить!) и как на него прореагировали – вряд ли счёта заморозили просто так, без попыток получить причитающиеся деньги путём отправки требований на указанный в декларациях адрес.

В настоящее время обе «инфлюаторши» оказались без средств к существованию, денег на уплату налога и штрафа за уклонение от выплат у них в настоящее время нет даже на заблокированных счетах, так как близнецы заканчивают постройку дома, на что ушли все средства. Ситуация не безвыходная, девушкам помогут родственники, блокировка будут снята, но на это уйдёт время, да и нервы не стальные.

Но, к чести обеих блогерш (им по 24 года), они признают вину, хотя подчёркивают что никакого злого умысла у них не было, они просто не думали о том, что деньги, полученные за участие в соцсетях, облагаются налогом, как любые доходы.

Сара и Джессика считают, что они не первые «жертвы» контроля за уклонением от налогов в этой сфере, но что многие просто не делятся своими неудачами в финансовой сфере, не желая признавать необходимость выплаты штрафов и прочих неурядицы.

Одним словом, если вы или ваши родственника зарабатываете в социальных сетях, не забывайте платить налоги, будете спокойней спать.