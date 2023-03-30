Лавальский суд приговорил женщину к выплате 35 тысяч долларов за распространение интимных фотографий соперницы

Бывшая супруга сумела получить доступ к фотографиям соперницы, не предназначенным к публичному показу, после чего разослала их общим знакомым.

Фамилии участников драмы газеты не называют, но известно, что дело имело место на Северном Берегу, в одном из соседних с Монреалем городов, возможно, в Лавале, так как суд состоялся именно в этом городе, но это не обязательно — в Лавале проходят суды и по разным делам соседних муниципалитетов.

Ещё в 2019 году некая дама, бывшая супруга некоего мужчины, получила доступ к его паролям и другим данным, необходимым для входа в его аккаунты в социальных сетях. Дама стала регулярно просматривать личную переписку бывшего мужа в поисках полезного компромата. Наконец, удача ей улыбнулась — новая пассия бывшего супруга прислала тому фотографии, на которых счастливая новая избранница предстаёт в обнажённом виде и в соблазнительных позах. Речь не шла об «отношениях по переписке», пара прекрасно друг друга знала и тесно общалась вне интернета. Но вот захотелось ей послать другу и весьма откровенные фотографии, бывает.

И кто бы знал, что бывшая жена внимательно за перепиской следит и только и ждёт такого момента. Фотографии были скачаны и распечатаны. Никакого криминала в фотографиях нет, но, согласимся, что весьма неприятно узнать, что твоя «обнажёнка» оказалась достоянием чужого человека. Особенно, когда твои знакомые и родственники вдруг получают по почте конверты, в которых ты запечатлена в весьма откровенном виде, совершая действия, которые, мягко говоря, не хочется показывать посторонним.

К фотографиям были приложены записки с одной фразой – «С праздником!» Конечно же, жертва в шоке. Если бы мужчина ещё махнул рукой и плюнул на это дело, то женщина решила обратиться в полицию и подать в суд, обвинив бывшую жену своего друга в преступлении. И на самом деле, моральное потрясение жертвы можно себе представить, и тут вряд ли можно утверждать, что обвинение высосано из пальца, яйца выеденного не стоит…

Судья отнёсся к делу рассудительно. В решении суда говорится, что речь не об отдельном случае, вызванном состоянием аффекта и всплеском эмоций, нет. Виновница происшествия входила в аккаунты бывшего мужа в течение нескольких лет в ожидании подходящего момента, пока не получила лакомый кусочек, то есть намерения были серьёзные, терпению можно лишь позавидовать.

Судья принял решение наказать виновницу, присудив в пользу жертвы 35 тысяч долларов и потребовав оплатить судебные издержки. На этом дело можно считать закрытым (хотя приговоренная к наказанию дама может подать апелляцию).

Но призадуматься надо всем — будьте очень аккуратны. Делать фривольные снимки или видео себя и своих партнёров никому не возбраняется, и обмениваться ими с другими лицами по обоюдному согласию тоже можно. Но вот о чём нельзя забывать, так это о том, что при современном развитии технологий и мошеннических уловок, всё, что вы отправляете в Интернет, может вдруг оказаться в нечистоплотных мошеннических лапах. И какие будут последствия ваших решений, вам даже представить себе сложно.