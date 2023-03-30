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Общество Криминал Аккуратнее надо быть со своими интимными фотографиями!
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Не, за такую фотографию не наказали бы, но можно дать простор воображению!

Аккуратнее надо быть со своими интимными фотографиями!

Megan Jorgensen Мар 30, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Психология Оставить комментарий 37 Просмотров

Лавальский суд приговорил женщину к выплате 35 тысяч долларов за распространение интимных фотографий соперницы

Бывшая супруга сумела получить доступ к фотографиям соперницы, не предназначенным к публичному показу, после чего разослала их общим знакомым.

Фамилии участников драмы газеты не называют, но известно, что дело имело место на Северном Берегу, в одном из соседних с Монреалем городов, возможно, в Лавале, так как суд состоялся именно в этом городе, но это не обязательно — в Лавале проходят суды и по разным делам соседних муниципалитетов.

Ещё в 2019 году некая дама, бывшая супруга некоего мужчины, получила доступ к его паролям и другим данным, необходимым для входа в его аккаунты в социальных сетях. Дама стала регулярно просматривать личную переписку бывшего мужа в поисках полезного компромата. Наконец, удача ей улыбнулась — новая пассия бывшего супруга прислала тому фотографии, на которых счастливая новая избранница предстаёт в обнажённом виде и в соблазнительных позах. Речь не шла об «отношениях по переписке», пара прекрасно друг друга знала и тесно общалась вне интернета. Но вот захотелось ей послать другу и весьма откровенные фотографии, бывает.

И кто бы знал, что бывшая жена внимательно за перепиской следит и только и ждёт такого момента. Фотографии были скачаны и распечатаны. Никакого криминала в фотографиях нет, но, согласимся, что весьма неприятно узнать, что твоя «обнажёнка» оказалась достоянием чужого человека. Особенно, когда твои знакомые и родственники вдруг получают по почте конверты, в которых ты запечатлена в весьма откровенном виде, совершая действия, которые, мягко говоря, не хочется показывать посторонним.

К фотографиям были приложены записки с одной фразой – «С праздником!» Конечно же, жертва в шоке. Если бы мужчина ещё махнул рукой и плюнул на это дело, то женщина решила обратиться в полицию и подать в суд, обвинив бывшую жену своего друга в преступлении. И на самом деле, моральное потрясение жертвы можно себе представить, и тут вряд ли можно утверждать, что обвинение высосано из пальца, яйца выеденного не стоит…

Судья отнёсся к делу рассудительно. В решении суда говорится, что речь не об отдельном случае, вызванном состоянием аффекта и всплеском эмоций, нет. Виновница происшествия входила в аккаунты бывшего мужа в течение нескольких лет в ожидании подходящего момента, пока не получила лакомый кусочек, то есть намерения были серьёзные, терпению можно лишь позавидовать.

Судья принял решение наказать виновницу, присудив в пользу жертвы 35 тысяч долларов и потребовав оплатить судебные издержки. На этом дело можно считать закрытым (хотя приговоренная к наказанию дама может подать апелляцию).

Но призадуматься надо всем — будьте очень аккуратны. Делать фривольные снимки или видео себя и своих партнёров никому не возбраняется, и обмениваться ими с другими лицами по обоюдному согласию тоже можно. Но вот о чём нельзя забывать, так это о том, что при современном развитии технологий и мошеннических уловок, всё, что вы отправляете в Интернет, может вдруг оказаться в нечистоплотных мошеннических лапах. И какие будут последствия ваших решений, вам даже представить себе сложно.

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