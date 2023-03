Рассматривается проект федерального бюджета Канады. Скорее всего, он будет принят без особых поправок

О чём говорится в бюджете на предстоящие годы. Несколько слов о разных статьях расходов.

Ещё в понедельник, 27 марта, министр финансов Канады Кристия Фриланд (Chrystia Freeland) представила на рассмотрение Парламента федеральный бюджет на предстоящий финансовый год. В первый же день лидеры союзных правительству и оппозиционных партий высказали своё мнение по поводу бюджета. Главным моментом, наверно, является тот факт, что НДП пообещала за бюджет прголосовать и, таким образом, он будет одобрен и утверждён, правительство не падёт.

Какие моменты в бюджете можно выделить (весьма субъективно и, конечно, далеко не полностью, потому что бюджет — это многостраничный документ с десятками направлений расходов):

Во-первых, министр финансов не скрывает, что Канада находится в преддверии рецессии, то есть, страну ждут финансовые сложности (как будто их и так мало), но кризиса удастся избежать, что, само по себе, уже неплохо. Во-вторых, бюджет предусматривает дефицит в сумме 43 миллиарда долларов, никаких возможностей дефицит снизить пока не наблюдается.

Куда же будут направлены бюджетные средства? Выделим несколько важных моментов, хотя не по степени важности (тем более, что понятие «степень» важности сложно определить). Просто проиллюстрируем предусмотренные расходы на примере нескольких позиций:

В бюджете выделяются средства на поддержку канадцев, по которым инфляция ударяет сильнее всего. Каждая семья, в которой есть два ребёнка получит одноразово (раз в году) 234 доллара помощи. Если человек проживает один и у него нет детей, то он имеет право на помощь в том случае, если его зарплата менее 49 200 долларов. Всего материальная помощь будет таким образом оказана 11 миллионам канадцев и на эту цель выделяется 2 с половиной миллиарда долларов (Заметим, что этот момент требует пояснений, о чём уже попросили представители разных партий, считая, что в этом отношении не все позиции чётко сформулированы и допускают разночтения, в ближайшее время правительство заверило, что пояснения даст).

Правительство выделяет миллиард долларов дополнительно на поддержку беженцам и лицам, запросившим убежище в Канаде (включая тех, кто попал в страну по дороге Роксам). Эти деньги пойдут на медицинское обслуживание этих лиц и на предоставление им временного жилья за счёт бюджета. В эту сумму не входят деньги (примерно 45 миллионов долларов), которые будут направлены на организацию юрдической помощи беженцам и лицам, обратившимся с запросом об убежище в Канаде.

275 миллионов долларов выделяются на модернизацию шоссе Bonaventure в Монреале. Согласно техническому проекту, участок шоссе в центре города будет превращён в зелёный бульвар, но работы планируется вести в течение девяти лет (от моста Шамплен до бульвара Робер-Бураса). 750 миллионов долларов будут выделены для перепланировки ряда улица, прилегающих к мосте Жак-Картье. Но федеральный бюджет не предусматривает выделение средств на дорожные работы в городе Квебек и его окрестностях, где планируется создать травмайные пути и, возможно, построить туннель под рекой, но эти работы будут проведены за счёт провнициального бюджета.

Федеральное правительство создаёт и будет поддерживать постоянную телефонную линию для оказания помощи лицам, которые решили совершить самоубийство, но всё же позвонили на линию помощи. Будет введён номер 988 и будут назначены постоянные операторы с соответствующим образованием и опытом работы, которые станут отвечать на вопросы и пытаться людям помочь. На создание и поддержание работы линии будут направлены 160 миллионов долларов (в течение первых трёх лет).

Правительство выделяет 15 миллионов долларов (или 14, в разных источниках называется разная сумма, но приниципальной разницы нет, видимо, цифра была уточнена) на создание Управления по борьбе с иностранным влиянием. По мнению составителей бюджета (мы цитируем выражение в нашем переводе) – «дикатуры, такие как Россия, Китай и Иран, считают, что они могут действовать безнаказанно, вмешиваясь в дела демократических стран — и демократические страны должны принимать необходимые меры для самозащиты» (Les dictatures, comme la Russie, la Chine et l’Iran, pensent qu’elles peuvent agir en toute impunité et s’ingérer dans les affaires des démocraties – et les démocraties doivent prendre les mesures nécessaires pour se défendre.) Ещё 50 миллионов долларов будут выделены в течение трёх лет на защиту канадских граждан от попыток запугивания со стороны других государств (наше пояснение: – скорее всего речь о противодействии Китаю, который, по утверждениям служб безопасности, обустраивает пункты полиции в Канаде, следит за выходцами из Китая и угрожает им).

Несколько десятков миллионов долларов будут направлены на создание единого зарядного устройства для всех электронных аппаратов и устройств. Дело в том, что сегодня каждая фирма использует собственные форматы таких устройств, правительство собирается создать общее устройство для всех устройство, но пока сумма не определена, идут исследования. К тому же, правительство выделяет средства (опять же, сумма пока не называется), на создание сети сбора использованных аппаратов, их ремонта и модернизации, с целью уменьшить количество старых аппаратов, идущих в утиль.

14 миллионов долларов будут выделены на искоренение нечестных способов и методов борьбы в спорте. Пока не поясняется, какие конкретно будут приняты меры против допинга, эксплуатации спортсменов, насилия в спорте и т. д.

Разумеется, федеральный бюджет содержит гораздо больше позиций, мы выделили лишь некоторые, которые позволяют получить общее представление о направлении расходов.