Канада выделит свыше $50 миллионов на проекты по укреплению демократии

Правительство Канады перечислит больше $50 млн на поддержку различных проектов и инициатив по развитию и укреплению демократии во всем мире. Об этом на “Саммите за демократию” рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Правительство Канады перечислит больше $50 млн на поддержку различных проектов и инициатив по развитию и укреплению демократии во всем мире. Об этом на “Саммите за демократию” рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Глава правительства Канады отметил, что в современном мире важно противодействовать “внешним угрозам демократии, в том числе дезинформации”.

США вместе с Нидерландами, Южной Кореей, Замбией и Коста-Рикой 29 марта начали второй “Саммит за демократию”. Он проходит в онлайн-формате для 120 государств. Мероприятие продлится два дня и будет включать в себя выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Первый саммит был организован Вашингтоном в режиме видеоконференции в декабре 2021 года.

На проходящем саммите президент США пообещал выделить $690 млн на программы развития демократии по всему миру. Финансирование будет направлено на программы, которые поддерживают свободные и независимые СМИ, а также на программы по борьбе с коррупцией, по обеспечению прав человека и продвижению технологий, способствующих укреплению демократии. Также деньги выделят на программы, поддерживающие свободные и честные выборы.