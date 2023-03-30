Экспорт канадской пшеницы достиг нового максимума

По данным Канадской зерновой комиссии, в январе весь экспорт пшеницы из Канады составил 2,7 млн. тонн, по сравнению с 1,92 млн. тонн месяц назад. Это также был новый максимум за месяц, превысивший предыдущий рекорд января 2021 года в 2,45 млн тонн.

А в месячном измерении январские поставки были самыми высокими с июля 2020 года, когда они составляли 2,77 млн. тонн.

Поставки мягкой пшеницы, в основном из сорта Canadian Western Red Spring (CWRS), составили 1,88 млн т в январе по сравнению с 1,56 млн т месяц назад и 935 000 т годом ранее. Япония была крупнейшим покупателем в январе, приобретя около 211 000 тонн. Далее следует Перу из около 200 000 тонн.

Совокупный экспорт мягкой пшеницы с начала 2022-23 маркетингового года (август-июль) вырос до 9,94 млн т с 5,89 млн т в августе-январе год назад. Китай остался крупнейшим покупателем из 1,89 млн т, опередив Японию и Бангладеш.

Но общая поддержка экспорта пшеницы поступила от твердой пшеницы, причем поставки урожая выросли до рекордных 791 тыс. тонн с 356 тыс. тонн в декабре и только 132 тыс. тонн год назад. Твердые грузы в основном направлялись в Италию, Алжир и Тунис, куда вместе поступило 603 тыс. тонн, поскольку предложение из Западной Европы в этом сезоне не соответствует спросу в Европе и Северной Африке.

В январе 2023г. Канада экспортировала 808,1 тыс. т пшеницы твердых сортов, что стало рекордным показателем месячного экспорта. Об этом сообщает агентство Зерно Он-Лайн со ссылкой на Statistics Canada. Обычно экспорт твердой пшеницы из Канады в январе находится на сезонно низком уровне.

Основными импортерами канадского дурума в январе стали Алжир и Тунис, которые закупили 276,9 тыс. т и 108,3 тыс. т соответственно.