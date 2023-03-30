Канадские чиновники опасаются тюленеборческих инициатив рыбаков

Численность трески может восстановиться после уничтожения крупных стад тюленей, считает профсоюз работников рыбной промышленности Канады (FFAW-Unifor), объединивший 15 тыс. членов. Чиновники опасаются последствий такого решения.

«У нас не может быть сбалансированной экосистемы, если одному виду будет позволено выйти из-под контроля», — заявил секретарь-казначей FFAW-Unifor Джейсон Спингл в ноябре 2022 года.

Призывы к убою тюленей заставили правительство Канады задуматься об этом, сообщает CBC. Некоторые официальные лица предупреждают, о вероятности широкомасштабных негативных последствий для промысла.

Уничтожение тюленей может привести к закрытию важных рынков для канадских морепродуктов, заявил президент совета по рыболовству Канады Пол Лансберген. «Чрезвычайно важно, чтобы действия правительства не мешали доступу на рынки канадской рыбе и морепродуктам как внутри страны, так при международной торговле», — сказал Лансберген.

Закон США о защите морских млекопитающих (MMPA), содержит правила, обращения с морскими млекопитающими, для стран-поставщиков морепродуктов. В 2019 году сенаторы США призвали министерство торговли, запретить импорт канадских морепродуктов, если Канада не усилит защиту находящихся под угрозой исчезновения североатлантических китов.

«Правительство должно проявлять крайнюю осторожность, чтобы не ставить под угрозу клиентов канадских компаний, производящих морепродукты», — сказал он.

Решение проблемы избытка тюленей предложила канадская компания Bait Masters. По сообщению CBC, компания добавляла мясо нерпы в свои колбаски-наживку. Совладелец компании Bait Masters Марк Прево назвал сосиски-приманки для омаров и крабов, «кадиллаком» среди приманок.

Прево сказал, что его не беспокоит чужое мнение об использовании тюленей в качестве наживки. «Я не беспокоюсь об этом. То, что мы делаем, ответственно, — сказал он CBC — Я понимаю, что есть опасения, но я хорошо знаю отрасль и не слишком беспокоюсь об этом».