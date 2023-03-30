Уникальный концерт Владимира Фридмана в Монреале

Автобиографический музыкальный спектакль, основанный на личной истории репатриации

Израильский актер театра и кино Владимир Фридман в музыкальной программе «Про ТУ и ЭТУ жизнь»

Через песни и истории, собранные в спектакле, можно легко вспомнить, себя, понять, что чувствует человек между двух миров, улыбнуться тому, как юмор, оптимизм и любовь к новой стране помогают добиться успеха – неважно, где вы – в Израиле или Канаде.

Поводов для гастролей по Северной Америке три – новая музыкальная программа, презентация книги и присвоение в ноябре 2022 года премии Министерства Алии и абсорбции “За выдающийся вклад в жизнь общества и страны в области искусства».

О Владимире Фридмане:

Популярный актер театра и кино. В Израиле с 1991 года. Лауреат премии Министерства алии и абсорбции «За выдающийся вклад в жизнь общества и страны в области искусства» – 2022 год.

Лауреат премии «Человек года» в 2004 и 2019 годах. Лауреат премии «Лучший актер года – 2016» в израильском театре. Снялся более чем в 60 фильмах в Израиле и зарубежом. Более 30 театральных работ.

О книге «Театр жизни одного актера»: «Это очень, очень удивительно: из мозаики газетных заметок получилась замечательная книга. А разгадка этого проста: из книжки с самого начала возникает образ автора – он искренен, доброжелателен и талантлив. Спасибо, Володя! Пиши еще, если позволит твоя немалая актерская загрузка» — Игорь Губерман.

Воскресенье, 23 апреля. Начало в 19:30.

Аuditorium Vanier College :: 865 Sainte Croix Ave, Saint-Laurent H4L 3X9

Получите удовольствие и насладитесь этим единственным в своем роде концертом в Монреале!