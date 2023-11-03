О песцах в Квебеке – наших соседях из тундры и леса

Песец — одно из характерных для Квебека животных, обитающее, конечно же, в северных районах провинции. Красивый и гордый зверь!

Песцы — это небольшие млекопитающие семейства псовых, относящиеся к роду лисиц и в основном живущие в северных или арктических регионах Северного полушария, включая Россию, Скандинавию, Канаду и Аляску. Они предпочитают тундру, арктические берега и леса.

Эти животные известны своей способностью менять окраску шерсти в зависимости от времени года: зимой песцы обычно белые, чтобы маскироваться на снегу, а летом — серые или коричневые. Песцы — единственные представители псовых, которые меняют окраску в зависимости от сезона. Хотя есть голубые песцы, мех которых окраску не меняет или почти не меняет.

Песцы невелики, по размерам – их длина составляет примерно 50-70 сантиметров, не считая хвоста, который иногда достигает полметра, но, как правило, составляет примерно двадцать пять сантиметров.. Питаются они, главным образом грызунами, птицами, яйцами, ягодами и насекомыми, ведут одиночный образ жизни и активны в темное время суток.

Размножение: Беременность длится до двух месяцев (скорее, чуть больше пятидесяти дней), а в каждом помёте рождаются от 5 до 10 детёнышей. Песец в природных условиях живёт 3-4 года.

Песцы важны для экосистем, так как они являются хищниками для множества видов. Однако из-за своего меха они также являются объектом охоты. В прошлом, мех песцов считался чрезвычайно ценным, и из-за чрезмерного охотничества популяция некоторых видов существенно сократилась.

В Квебеке песцы живут в северных лесах, в тундре, на берегу северных морей и озёр, предпочитая места, богатые кустарниками или подлеском. Как правило, песцы устраивают норы, и со временем норы расшираются, в них появляются коридоры, запутанные лабиринты, устраивается множество входов.

Точная численность популяции песцов в Квебеке неизвестна, так как эти животные ведут скрытный образ жизни, и исследования, касающихся их численности, затруднены. К тому же, популяция может колебаться в зависимости от множества факторов, таких как климат, доступность пищи и человеческая деятельность. Известны случаи, когда песец пробегал до тысячи километров по прямой в поисках пищи, так что сложно судить, сколько из них мигрирует в другие провинции. Но общее количество особей в мире оценивается в несколько сотен тысяч и в настоящее время их популяция не вызывает опасения у экологов.