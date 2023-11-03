Налог на цифровые услуги может рассорить США и Канаду

В Вашингтоне считают, что вводимый в Канаде налог на цифровые услуги является дискриминационным по отношению к американским компаниям и может стать причиной ссоры между странами, предупредил посол США в Канаде Дэвид Коэн.

Такие заявления посол сделал, отвечая на вопросы во время обеда, организованного Канадским клубом Оттавы. По мнению дипломата, введение налога является спорным вопросом, который должен быть решен во избежание срьезных столкновений.

«Есть место, где нам придется либо прийти к соглашению, либо мы собираемся устроить большую ссору», — заявил Коэн. Он подчеркнул, что США понимают позицию Канады, но просят дать больше времени для вступления в силу соответствующих мер в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Министр финансов Канады Христя Фриланд после переговоров в Вашингтоне в октябре намекала на то, что в этом вопросе есть прогресс. Она заявила: «Я сохраняю осторожный оптимизм в отношении того, что мы сможем достичь взаимопонимания с нашими американскими партнерами».

Напомним, речь идет о трехпроцентном налоге на цифровые услуги, который должен вступить в силу в январе и будет наложен на оказывающие эти услуги компании задним числом до 2022 года.

Отметим, ранее правительство Канады обязало соцсети и другие ресурсы, переопубликовывающие новости СМИ, отчислять плату за это изданиям. В ответ некоторые соцсети ввели блокировку на показ новостей этих изданий, чтобы не платить взносы.