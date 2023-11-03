Почти 550 сотрудников TVA получили уведомление об увольнении

Треть работников самого популярного канала телевидения в Квебеке получили извещение об увольнении. Канал на грани краха.

Праздник Хэллоуин продолжается. По меньшей мере, на телевидении Квебека, где только что всех работников огорошило прнеприятнейшее известие – руководство Группы ТVA – самого известного, самого посещаемого и самого дорогого средства массовой информации в Квебеке – объявило об увольнении 547 сотрудников. Это треть всех сотрудников компании, то есть, речь не о небольшом урезании бюджета, что случается всюду, особенно в тяжёлые времена, а об очень важном шаге, который свидетельствует о серьёзном кризисе в компании. Объявлено, что падение прибылей канала идёт безостановочно вот уже несколько лет, а за последний год процесс ускорился, несмотря на все попытки финансовую сторону дела наладить. Хозяин группы Пьер-Карл Пеладо, один из самых богатых бизнесменов Квебека (и, по всем свидетельствам, порядочный и симпатичный человек) был вынужден, скрепя сердце, признать факты.

Кроме резкого сокращения персонала, TVA прекращает выпуск нескольких развлекательных шоу, снимая с сетки расписания все те программы, которые не приносят значительной прибыли. Впрочем, администрация пообещала, что некоторые шоу сохранятся, просто они станут выпускаться другими компаниями по заказу TVA, что обойдётся в меньшие суммы (300 из общего числа увольняемых как раз работали на производстве собственных развлекательных программ).

На самом деле, разговоры о финансовых проблемах у квебекских каналов телевидения идут уже давно – объясняется ситуация и общим положением в экономике страны, и влиянием новых технологий – всё больше людей отворачиваются от традиционных каналов и уходят в Ю-тюб, в видеоканалы других соцсетей, в крупные международные телесети, такие, как Apple TV, Crave или Netflix.

В четверг, 2 ноября, Софи Тибо, ведущая новостной программы Salut Bonjour и директор новостных программ ТВА, признала, выступая с сообщением о массовых увольнениях, что новость огорошила всех сотрудников группы, как взрыв бомбы. Такая же реакция у всех работников других компаний – Квебек не такой большой, чтобы увольнения на самом массовом канале не затронули сотрудников остальных телеканалов – все ожидают последующих сокращений. Выживет ли традиционное квебекское телевидение, – это гамлетовский вопрос.