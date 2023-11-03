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Общество Культура, шоу-бизнес Фестиваль Montréal en Fêtes закрылся навсегда
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Объявление о закрытии фестиваля, появившееся 2 ноября на его странице.

Фестиваль Montréal en Fêtes закрылся навсегда

Megan Jorgensen Ноя 3, 2023 Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых Оставить комментарий 52 Просмотров

Администрация фестиваля Montréal en Fêtes объявила об окончательном закрытии праздника

Самый популярный зимний фестиваль Монреаля уходит со сцены после десяти лет праздника.

В течение девяти лет монреальцев и гостей города радовал зимний фестиваль Montréal en Fêtes (Праздничный Монреаль) – большой предрождественский и предновогодний праздник. Каждый год фестиваль проходил с 14 по 31 декабря в живописной исторической обстановке Старого Монреаля и Старого порта.

Фестиваль предлагал множество бесплатных представлений для всей семьи, включая концерты для зрителей всех возрастов, выставки, спектакли, праздничные салюты и многое другое. В рамках фестиваля проходили соревнования всех желающих потягаться силами в конькобежном спорте и даже лыжные гонки на территории Старого порта.. Фестиваль также организовывл знаменитую вечеринку Party du Nouvel An, который собирала тысячи людей на центральной площади Жак-Картье и где люди танцевали, веселились и слушали выступления популярных артистов.

Основанный в 2013 году, фестиваль Montréal en Fêtes создавал атмосферу праздника в Монреале. Он привлекал каждый год около 200 000 посетителей, которые наслаждались магией Рождества и Нового года.

Но только что этот уже ставший знаменитым фестиваль, объявил об уходе с монреальской сцены. О закрытии заявлено на странице Фейсбук фестиваля, и в заявлении подробно излагаются причины, вынудившие организаторов праздника пойти на печальный шаг: непомерное бремя расходов в связи с инфляцией, нехватка рабочих рук, сокращение числа спонсоров и рекламодателей, сокращение государственного финансирования мероприятий, все эти причины привели к закрытию самого большого декабрьского праздника в Монреале.

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