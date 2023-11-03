Администрация фестиваля Montréal en Fêtes объявила об окончательном закрытии праздника

Самый популярный зимний фестиваль Монреаля уходит со сцены после десяти лет праздника.

В течение девяти лет монреальцев и гостей города радовал зимний фестиваль Montréal en Fêtes (Праздничный Монреаль) – большой предрождественский и предновогодний праздник. Каждый год фестиваль проходил с 14 по 31 декабря в живописной исторической обстановке Старого Монреаля и Старого порта.

Фестиваль предлагал множество бесплатных представлений для всей семьи, включая концерты для зрителей всех возрастов, выставки, спектакли, праздничные салюты и многое другое. В рамках фестиваля проходили соревнования всех желающих потягаться силами в конькобежном спорте и даже лыжные гонки на территории Старого порта.. Фестиваль также организовывл знаменитую вечеринку Party du Nouvel An, который собирала тысячи людей на центральной площади Жак-Картье и где люди танцевали, веселились и слушали выступления популярных артистов.

Основанный в 2013 году, фестиваль Montréal en Fêtes создавал атмосферу праздника в Монреале. Он привлекал каждый год около 200 000 посетителей, которые наслаждались магией Рождества и Нового года.

Но только что этот уже ставший знаменитым фестиваль, объявил об уходе с монреальской сцены. О закрытии заявлено на странице Фейсбук фестиваля, и в заявлении подробно излагаются причины, вынудившие организаторов праздника пойти на печальный шаг: непомерное бремя расходов в связи с инфляцией, нехватка рабочих рук, сокращение числа спонсоров и рекламодателей, сокращение государственного финансирования мероприятий, все эти причины привели к закрытию самого большого декабрьского праздника в Монреале.