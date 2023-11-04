Большинство канадцев негативно относятся к работе парламента

Негативные термины чаще всего приходят на ум большинству канадцев, когда они думают о дебатах в парламенте, выявилось в результате исследования, проведенного институтом Ангуса Рида в Канаде, говорится в опубликованном 2 ноября на сайте института материале.

Самыми популярными терминами, которые выбирали канадцы, чтобы описать суть происходящего в парламенте, стали «позерство» (54%), «бесполезный» (46%) и «нечестный» (38%). Из 10 предложенных терминов опрошенные чаще всего выбирали пять негативных, а пять позитивных — реже. Так, термин «правдивый» выбрали только 3% опрошенных, «уважительный» — 5%, а «продуктивный» — 6%.

Отмечается, что те граждане, которые часто следят за работой парламента, охотнее описывают дискуссии в нем негативными терминами: «нечестные» (58%) и «неуважительные» (45%).

В ходе исследования также выяснилось, что мужчин, часто наблюдающих за дебатами примерно в два раза больше, чем женщин: 15% против 8%. При этом женщины в два раза чаще, чем мужчины (24% против 11%, соответственно) признавались, что не улавливали смысл дискуссий.

Молодые канадцы чаще используют позитивные термины для описания работы парламента, чем старшее поколение, однако и чаще признаются, что не знают достаточно о его работе, чтобы составить свое мнение.

Напомним, недавно в канадском парламенте сменился спикер. Предыдущий, Энтони Рота, ушел в отставку в результате скандала, последовавшего за приглашением в парламент нациста, бывшего члена Ваффен-СС Ярослава Гуньки.