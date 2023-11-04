Корова-чемпион из Канады дает по 59 литров молока в сутки

Восьмилетняя корова голштинской породы Erbacres Snapple Shakira-ET завоевала высший титул на крупнейшей в мире выставке молочных пород World Dairy Expo в Висконсине.

Исабель и Ян Джейкобс владеют коровой-чемпионкой по кличке Шакира. Брат и сестра владеют обычной молочной фермой в Кап-Санте в канадской провинции Квебек. Всего на ферме 500 дойных коров.

Также семья обрабатывает 1214 га земли, из которых 305 га занято люцерной, 152 га разнотравьем, на 184 га выращивают кукурузу на силос, 129 га под кукурузой на зерно, 96 га занято соей, 140 га — пшеницей и 58 га — овсом и горохом.

Кроме пятисот дойных коров брат и сестра содержат 400 телок. Рацион коров состоит из сухого, влажного сена, зерна и кукурузного силоса. Средняя производительность стада Джейкобсов составляет 11 тонн молока от коровы в год.

Джейкобсы доят своих коров два раза в день. В коровнике на привязи содержится 150 животных. «Рабочие из Гватемалы доят наших животных доильными аппаратами», — говорит Исабель Джейкобс. Без привязи содержатся 300 дойных коров. Доение взяли на себя шесть роботов.

«Работать с Шакирой приятно. Она спокойная корова», — говорит Исабель Джейкобс. Чемпионка в среднем дает 59 кг молока в день. Джейкобсы ожидают, что в этом году она даст до 15 561 кг молока. Жирность молока 4,7%, белка 3,4%. «Вымя Шакиры одно из лучших в Северной Америке», — говорит Исабель Джейкобс.

Шакира родила пятерых здоровых телят. В мае ожидает шестого теленка. «Мы надеемся, что Шакира останется здоровой в течение многих лет. Возможно, вернемся к выставочному сезону 2024 года», — говорит Исабель Джейкобс.