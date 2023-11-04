Toyota отзывает сотни тысяч автомобилей в Канаде из-за риска пожара

Объявление об отзыве автомобилей марки RAV4 из-за риска пожара выпустила компания Toyota. В Канаде отзыв затронет 249 416 автомобилей с 2013 по 2018 год выпуска. Согласно сообщению компании, для некоторых машин размеры аккумуляторов указаны неверно.

Объявление об отзыве автомобилей марки RAV4 из-за риска пожара выпустила компания Toyota. В Канаде отзыв затронет 249 416 автомобилей с 2013 по 2018 год выпуска. Согласно сообщению компании, для некоторых машин размеры аккумуляторов указаны неверно.

Если в машине будет при замене установлен аккумулятор меньшего размера и он не будет должным образом закреплен, во время движения батарея может сдвинуться, особенно на крутых поворотах. В результате положительная клемма аккумулятора может соприкоснуться с прижимной планкой, что приведет к короткому замыканию и может вызвать пожар.

В компании заявили, что работают над решением проблемы. Планируется переделать и бесплатно заменить прижимную планку аккумулятора, лоток для него и крышку клемм. Владельцы автомобилей будут уведомлены об этом к концу декабря 2023 года.

Отзывные или сервисные кампании — распространенная мировая практика по устранению дефектов, допущенных при сборке транспортных средств. Отзывные кампании могут затрагивать как считанные единицы, так и миллионы машин, а меры исправления могут варьироваться от простой настройки проблемного узла до полного выкупа транспорта у владельца.

Наиболее крупным считается отзыв автомобилей с подушками безопасности фирмы Takata. Так, в 2013 году отзыв затронул более 3,6 миллионов автомобилей различных брендов, в конечном счете компания обанкротилась и была поглощена конкурентом.

Напомним, производство и продажи автомобилей Toyota достигли рекордного уровня в августе 2023 года.