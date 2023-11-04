Мясо назвали «неэффективным» продовольствием для растущего населения мира

Человечество может производить в 14 раз больше белка на той же земельной площади, перейдя с производства мяса на выращивание белковых растений, заявлено в докладе консалтинговой компании Profundo, подготовленном по заказу американской экологической группы Madre Brava.

Человечество может производить в 14 раз больше белка на той же земельной площади, перейдя с производства мяса на выращивание белковых растений, заявлено в докладе консалтинговой компании Profundo, подготовленном по заказу американской экологической группы Madre Brava.

Подсчитано, что одна та же площадь земли якобы может дать достаточно говядины, чтобы удовлетворить потребности в белке 2% населения мира в 2030 году, в то время как белковые культуры могут удовлетворить потребности в белке 28%. В докладе использование сельскохозяйственных угодий для производства говядины сравнивается с выращиванием бобов, овса, гороха и сои.

Учитывая, что некоторые земли для разведения крупного рогатого скота непригодны для растениеводства, например, пастбища на холмах, переход от говядины к растительным белкам может дополнительно высвободить 1,3 млн км2, говорится в сообщении. «Мясо является очень неэффективным способом производства дешевых, устойчивых белков для растущего населения мира. Из соображений продовольственной безопасности мировые лидеры должны рассмотреть возможность увеличения производства белковых культур и сокращения производства говядины», — говорится в исследовании Profundo.

Исследования, проведенные учеными в области здравоохранения и диетологами из EAT-Lancet, показали, что американцы и канадцы едят в шесть раз больше красного мяса, чем в настоящий момент рекомендуют западные специалисты. Граждане ЕС и Великобритании, а также аргентинцы и бразильцы едят в четыре раза больше.

Это указывает на то, что высокие показатели потребления мяса сосредоточены в нескольких регионах, говорится в докладе. Так, в США, Австралии, Аргентине и Бразилии потребляется более 100 кг на человека в год. В ЕС и Великобритании — в среднем 75 кг, а в Индии, Бангладеш или Бурунди — менее 5 кг.

Нынешняя продовольственная система стимулирует производство и продажу «огромного количества промышленного мяса», а не более устойчивых и здоровых белков, посетовал управляющий директор Madre Brava Нико Музи. Замена 30% мяса растительным белком может компенсировать почти все глобальные авиационные выбросы и сэкономить 7,5 млн плавательных бассейнов воды каждый год, говорится в докладе.

В странах, где потребление мяса превышает рекомендуемые уровни, замена 30% говядины, свинины и курицы смесью цельных продуктов и новых мясных продуктов на растительной основе может привести к чистой экономии 728 млн тонн углекислого газа (CO2) в год.

Прогнозы последствий глобального сокращения производства мяса на 30% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 2021 года сосредоточены на сокращении производства в регионах с высоким уровнем потребления. Это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Аргентина, Бразилия, ЕС и Великобритания. Африка, вся Азия (кроме Китая) и большая часть Латинской Америки исключены.