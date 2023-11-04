Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Мясо назвали «неэффективным» продовольствием для растущего населения мира

Мясо назвали «неэффективным» продовольствием для растущего населения мира

Виктория Христова Ноя 4, 2023 Новости, Общество Оставить комментарий 10 Просмотров

Человечество может производить в 14 раз больше белка на той же земельной площади, перейдя с производства мяса на выращивание белковых растений, заявлено в докладе консалтинговой компании Profundo, подготовленном по заказу американской экологической группы Madre Brava.

Человечество может производить в 14 раз больше белка на той же земельной площади, перейдя с производства мяса на выращивание белковых растений, заявлено в докладе консалтинговой компании Profundo, подготовленном по заказу американской экологической группы Madre Brava.

Подсчитано, что одна та же площадь земли якобы может дать достаточно говядины, чтобы удовлетворить потребности в белке 2% населения мира в 2030 году, в то время как белковые культуры могут удовлетворить потребности в белке 28%. В докладе использование сельскохозяйственных угодий для производства говядины сравнивается с выращиванием бобов, овса, гороха и сои.

Учитывая, что некоторые земли для разведения крупного рогатого скота непригодны для растениеводства, например, пастбища на холмах, переход от говядины к растительным белкам может дополнительно высвободить 1,3 млн км2, говорится в сообщении. «Мясо является очень неэффективным способом производства дешевых, устойчивых белков для растущего населения мира. Из соображений продовольственной безопасности мировые лидеры должны рассмотреть возможность увеличения производства белковых культур и сокращения производства говядины», — говорится в исследовании Profundo.

Исследования, проведенные учеными в области здравоохранения и диетологами из EAT-Lancet, показали, что американцы и канадцы едят в шесть раз больше красного мяса, чем в настоящий момент рекомендуют западные специалисты. Граждане ЕС и Великобритании, а также аргентинцы и бразильцы едят в четыре раза больше.

Это указывает на то, что высокие показатели потребления мяса сосредоточены в нескольких регионах, говорится в докладе. Так, в США, Австралии, Аргентине и Бразилии потребляется более 100 кг на человека в год. В ЕС и Великобритании — в среднем 75 кг, а в Индии, Бангладеш или Бурунди — менее 5 кг.

Нынешняя продовольственная система стимулирует производство и продажу «огромного количества промышленного мяса», а не более устойчивых и здоровых белков, посетовал управляющий директор Madre Brava Нико Музи. Замена 30% мяса растительным белком может компенсировать почти все глобальные авиационные выбросы и сэкономить 7,5 млн плавательных бассейнов воды каждый год, говорится в докладе.

В странах, где потребление мяса превышает рекомендуемые уровни, замена 30% говядины, свинины и курицы смесью цельных продуктов и новых мясных продуктов на растительной основе может привести к чистой экономии 728 млн тонн углекислого газа (CO2) в год.

Прогнозы последствий глобального сокращения производства мяса на 30% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 2021 года сосредоточены на сокращении производства в регионах с высоким уровнем потребления. Это США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Аргентина, Бразилия, ЕС и Великобритания. Африка, вся Азия (кроме Китая) и большая часть Латинской Америки исключены.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*