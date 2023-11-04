Индия может скупить всю свободную чечевицу

Крупная зеленая чечевица продается на $414 за тонну дороже красной с начала 2023-24 маркетингового года. Разница в цене вдвое больше, чем в 2022 году. В Канаде зеленая чечевица продается по 0,65 долларов за фунт. Красная чечевица продается по 0,37 долларов за фунт.

Ажиотажный спрос на зеленую чечевицу вызван двумя годами неурожая голубиного гороха в Индии. Индийское правительство оценило сбор голубиного гороха в 3,42 млн тонн, что лишь немного превосходит прошлогодние 3,31 млн тонн. Последние два года урожай был примерно на один млн тонн ниже средних многолетних значений.

Торговцы из индийского города Мумбаи считают, что ситуация хуже, чем сообщает правительство. По их мнению, урожай в 2023 году на 25% ниже прошлогоднего прошлом году. Президент компании из Нью-Джерси, торгующей зернобобовыми PKT Associates Inc. Паван Талвар заявил: «Совокупный дефицит за два года подряд ошеломляет».

Крупная и средняя зеленая чечевица используется как заменитель голубиного горошка в основном в штате Тамилнад компанией Civil Supplies Corp., которая продает чечевичную муку в качестве продовольственной помощи в этом штате. Годовое потребление составляет 300 тыс. тонн, когда голубиный горох в дефиците и дорог.

Небольшое количество зеленой чечевицы продается в штатах Керала и Махараштра, но он незначителен в сравнении со спросом в Тамилнаде. Остальная часть Индии заменяет голубиный горох красной чечевицей.

Талвар сообщил, что потребление в Тамилнаде кажется небольшим, но 300 000 тонн это примерно половина поставок средней и крупной зеленой чечевицы из Северной Америки и Черноморского региона. «Не нужно быть ученым-ракетчиком, чтобы понять, почему разница цен так высока», — добавил он.

Влияние на рынок зеленой чечевицы в этом году также оказывает Алжир. С февраля 2022 года он закупил от 50 до 60 тыс. тонн в России, Казахстане и Турции.

Талвар сообщил, что цена красной чечевицы не высока, в первую очередь из-за хорошего урожая в Австралии в 2022 году, составившего 1,9 миллиона тонн. Примерно 300–400 тыс. тонн из них очень низкого качества, из-за чего разрыв цен только вырос.

Ожидается, что в этом году Австралия получит еще 1,4 млн тонн. На рынке будет достаточно красной чечевицы.

По прогнозам, явление Эль-Ниньо сократит урожай в наступивший сезон раби в Индии. С учетом имеющегося дефицита голубиного гороха, Индия может легко поглотить большую часть, предложения красной чечевицы в следующем году, считает Талвар.

В текущем сельскохозяйственном году Австралия вытеснила Канаду с первого места в поставках чечевицы в Индию. С апреля по август Австралия продала в Индию 311 187 тонн, а Канада 280 472 тонн. Талвар убежден, что Австралия останется основным поставщиком в первой половине 2024 года, но Канада быстро догонит ее, если урожай раби в Индии будет слабым.

Основными зернобобовыми культурами сезона раби являются нут, чечевица и горох.