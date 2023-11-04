В секторе Газа уже погибли 9227 человек, из них 3826 детей

В секторе Газа после ударов Израиля уже погибли 9 227 человек, среди них — минимум 3 826 детей, сообщает 3 ноября телеканал Al Jazeera. Отмечается также, что более 23,5 тысячи граждан пострадали.

В секторе Газа после ударов Израиля уже погибли 9 227 человек, среди них — минимум 3 826 детей, сообщает 3 ноября телеканал Al Jazeera. Отмечается также, что более 23,5 тысячи граждан пострадали.

Движение ХАМАС готово к «полному компромиссу» с властями Израиля по вопросу обмена пленными, заявил член политбюро движения Гази Хамад 3 ноября в интервью американскому телеканалу.

По его словам, движение готово по договоренности освобождать и гражданских лиц.

Хамад рассказал, что в ХАМАС готовы обменять военнопленных на находящихся в израильских тюрьмах представителей движения. При этом другие варианты не рассматриваются.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу, к заключению соглашения, чтобы отпустить всех заложников», — рассказал он.

И это касается как военных, так и мирных жителей из центров содержания в Израиле».

Чтобы освободить заложников, нужно прекратить наземную военную операцию Израиля в секторе Газа.

Сколько в заложниках израильских военных сейчас, точно неизвестно, но в ЦАХАЛ отметили, что в плен могли попасть несколько десятков солдат.