Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Семь вредных привычек которым мы следуем после принятия пищи
lapin
Кролик питается правильно! А вот спят ли кролики после еды, это вопрос.

Семь вредных привычек которым мы следуем после принятия пищи

Megan Jorgensen Ноя 4, 2023 Здоровье, медицина, Общество, Отдых Оставить комментарий 800 Просмотров

Семь вредных привычек – неправильные действия, которые все мы совершаем после принятия пищи

Семь не самых сложных для исполнения советов по поводу наших послеобеденных привычек.

У каждого из нас свои привычки и свои пристрастия на все случаи жизни. В частности, все мы совершаем одни и те же, привычные нам действия после еды – неважно, после завтрака, обеда или ужина. И оказывается, некоторые из этих привычек вредны для здоровья, а поэтому диетологи рекомендуют от них избавляться. Перечислим семь распространённых ошибок, и будем надеяться, советы вам помогут от них избавиться:

  1. Не ложитесь подремать после еды. Да, многие любят прикорнуть по возможности после обеда хотя бы на четверть часа. Но это неправильно! Почему? Потому что, чтобы подремать, надо лечь. А когда человек лежит, процесс пищеварения нарушается, продукты находятся в желудке гораздо дольше, перевариваются медленней, их полезные свойства улетучиваются. К тому же, желудочный сок в этом случае поднимается к горлу, что вызывает неприятные ощущения и раздражения слизистой оболочки. Поэтому наука рекомендует ложиться минимум через пару часов после еды. В идеале, после обеда вообще не стоит даже садиться, а желательно походить минут десять, а то и полчаса. Но это не всегда достижимо, хотя к идеалу необходимо стремиться.
  2. Если вы курите, ни в коем случае не закуривайте после еды. Доказывать вред сигаретного дыма необходимости нет, но одна сигарета, выкуренная после еды равна пяти сигаретам, которые выкуриваются человеком в обычной ситуации. Дело в том, что никотин, поступающий в организм после еды, тут же смешивается с кислородом в крови и отравляет человека гораздо сильнее, чем обычная сигарета, не сопровождаемая потреблением пищи. Для уменьшения вреда рекомендуется подождать не менее полутора часов после принятия пищи, и только потом закурить. Если уж не получается бросить совсем.
  3. Не пейте чай после еды. Очень многие из нас пьют после еды чай. Считается, что напиток помогает пищеварению. И да, чай на самом деле полезен для здоровья, он содержит много полезных веществ и он убирает чувство голода. Но чтобы чай проявил свои полезные свойства, необходимо выпить его за час до обеда, а не после еды. Почему? Потому что танины, содержащиеся в чае, могут помешать усвоению ряда веществ, содержащихся в продуктах, например, нейтрализовать полезное действие на организм железа и других важнейших элементов.
  4. Избегайте есть фрукты сразу после еды. Полезность фруктов не оспаривается никем, но если они смешиваются с остальной едой, активно работающий желудок приводит в тому, что фрукт выделяет кислоту и наносит вред желудку. Но сказанное не относится к бананам, которые пищеварению помогают. Поэтому если уж хочется закусить фруктом после обеда или ужина, съешьте банан.
  5. Избегайте употребления после обеда жевательной резинки. Дело в том, что жевание резинки приводит к поступлению в желудок большого количества воздуха, а когда внутри организма много воздуха, тот стремится выйти наружу всеми возможными путями. Можете сами представить себе, что вас ждёт, особенно если вы едите не в одиночестве.
  6. Следующий совет, в принципе, известен, но напомнить его не мешает: избегайте физических упражнений после принятия пищи. Спорт полезен, но не наш пищеварительный аппарат не должен испытывать лишние нагрузки в период активной работы по усвоению пищи. Подождите не менее двух часов после еды, прежде, чем приступите к активным упражнениям.
  7. Не купайтесь в реке, море, озере сразу же после еды. Дело в том, что в процессе пищеварения температура тела увеличивается, а прохладная вода может вызвать термический шок и плохо отразиться на сердце. В принципе, диетологи не считают, что опасность серьёзна, но бережёного Бог бережёт.

Вот такие немудрёные советы, которые легко запомнить, но которым не всегда легко следовать… Успехов в борьбе за собственное здоровье!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*