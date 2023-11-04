Семь вредных привычек – неправильные действия, которые все мы совершаем после принятия пищи

Семь не самых сложных для исполнения советов по поводу наших послеобеденных привычек.

У каждого из нас свои привычки и свои пристрастия на все случаи жизни. В частности, все мы совершаем одни и те же, привычные нам действия после еды – неважно, после завтрака, обеда или ужина. И оказывается, некоторые из этих привычек вредны для здоровья, а поэтому диетологи рекомендуют от них избавляться. Перечислим семь распространённых ошибок, и будем надеяться, советы вам помогут от них избавиться:

Не ложитесь подремать после еды. Да, многие любят прикорнуть по возможности после обеда хотя бы на четверть часа. Но это неправильно! Почему? Потому что, чтобы подремать, надо лечь. А когда человек лежит, процесс пищеварения нарушается, продукты находятся в желудке гораздо дольше, перевариваются медленней, их полезные свойства улетучиваются. К тому же, желудочный сок в этом случае поднимается к горлу, что вызывает неприятные ощущения и раздражения слизистой оболочки. Поэтому наука рекомендует ложиться минимум через пару часов после еды. В идеале, после обеда вообще не стоит даже садиться, а желательно походить минут десять, а то и полчаса. Но это не всегда достижимо, хотя к идеалу необходимо стремиться. Если вы курите, ни в коем случае не закуривайте после еды. Доказывать вред сигаретного дыма необходимости нет, но одна сигарета, выкуренная после еды равна пяти сигаретам, которые выкуриваются человеком в обычной ситуации. Дело в том, что никотин, поступающий в организм после еды, тут же смешивается с кислородом в крови и отравляет человека гораздо сильнее, чем обычная сигарета, не сопровождаемая потреблением пищи. Для уменьшения вреда рекомендуется подождать не менее полутора часов после принятия пищи, и только потом закурить. Если уж не получается бросить совсем. Не пейте чай после еды. Очень многие из нас пьют после еды чай. Считается, что напиток помогает пищеварению. И да, чай на самом деле полезен для здоровья, он содержит много полезных веществ и он убирает чувство голода. Но чтобы чай проявил свои полезные свойства, необходимо выпить его за час до обеда, а не после еды. Почему? Потому что танины, содержащиеся в чае, могут помешать усвоению ряда веществ, содержащихся в продуктах, например, нейтрализовать полезное действие на организм железа и других важнейших элементов. Избегайте есть фрукты сразу после еды. Полезность фруктов не оспаривается никем, но если они смешиваются с остальной едой, активно работающий желудок приводит в тому, что фрукт выделяет кислоту и наносит вред желудку. Но сказанное не относится к бананам, которые пищеварению помогают. Поэтому если уж хочется закусить фруктом после обеда или ужина, съешьте банан. Избегайте употребления после обеда жевательной резинки. Дело в том, что жевание резинки приводит к поступлению в желудок большого количества воздуха, а когда внутри организма много воздуха, тот стремится выйти наружу всеми возможными путями. Можете сами представить себе, что вас ждёт, особенно если вы едите не в одиночестве. Следующий совет, в принципе, известен, но напомнить его не мешает: избегайте физических упражнений после принятия пищи. Спорт полезен, но не наш пищеварительный аппарат не должен испытывать лишние нагрузки в период активной работы по усвоению пищи. Подождите не менее двух часов после еды, прежде, чем приступите к активным упражнениям. Не купайтесь в реке, море, озере сразу же после еды. Дело в том, что в процессе пищеварения температура тела увеличивается, а прохладная вода может вызвать термический шок и плохо отразиться на сердце. В принципе, диетологи не считают, что опасность серьёзна, но бережёного Бог бережёт.

Вот такие немудрёные советы, которые легко запомнить, но которым не всегда легко следовать… Успехов в борьбе за собственное здоровье!