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Общество Дети, семья Что будет открыто, а что закрыто 6 ноября – день забастовки
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Забастовка грядёт.

Что будет открыто, а что закрыто 6 ноября – день забастовки

Megan Jorgensen Ноя 4, 2023 Дети, семья, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Образование, Общество, Политика, Происшествия, Работа, Экономика Оставить комментарий 65 Просмотров

Как будут работать учреждения в день забастовки государственных служащих 6 ноября

Обслуживание граждан будет ограничено, школы и детсады работают по собственному “забастовочному” расписанию, но после полудня ситуация должна наладиться.

Как уже всем, наверняка, известно, в понедельник, 6 ноября, состоится забастовка государственных служащих Квебека (возможность её отмены в последний момент мизерна, хотя существует). В забастовке примут участие примерно четыреста тысяч трудящихся. В связи с этой акцией протеста ожидаются жителей провинции ожидают перерывы в работе ряда заведений и в обслуживании граждан. О чём необходимо помнить:

Область здравоохранения: Будут работать ограниченно лаборатории, физиотерапевты в больницах и государственных клиниках, психологи, социальные работники. Что такое “ограниченно”? Это означает, что работники на работу придут, но будут выполнять обязанности “спустя рукава”. Закон запрещает работникам здравоохранения полностью присоединяться к забастовке. Если ваш случай может обождать, лучше отложить посещение госмедучреждения.

Министерство здравоохранения подтвердило, что протест коснётся “большей части” медучреждений, но уточнить, какие именно заведения будут частично бастовать, оно не может – ситуация может измениться в любой момент.

Отметим, что медсёстры и медбратья в забастовке никак не участвуют, но лишь 6 ноября – они собираются бастовать 8 и 9 ноября. В эти дни рекомендуется тоже не посещать больницу без особой необходимости – работать персонал будет, но выполнять будет лишь самые срочные и неотложеные обязанности.

Начальные и средние школы: Забастовка начинается официально в полночь и продлится до 10.30. Она касается как учителей, так и обслуживающего персонала (водителей школьных автобусов, уборщиков и т.д.) Но, опять же, положение может меняться от школы к школе. Некоторые школьные комиссии объявили, что занятия возобновятся после 11 утра, другие заверили, что уроки начнутся уже в 10 утра. Школьные автобусы возобновят работу после обеда (за исключением автобусов компании Transco, которые не бастуют, они будут бастовать во вторник 7 ноября, так что если ваш ребёнок ходит в школу, которую обслуживает эта компания, учтите, что утром вторника автобусов не будет – но об этом должна родителей предупредить и школа).

В некоторых городах 6 ноября занятий в школе не будет весь день, к радости учеников и к недовольству родителей.

Детские сады: Все отдельные заведения для маленьких детей работают нормально. Но большая часть детских садиков при школах работать в первую половину дня не будут (некоторые не работают весь день, родителям необходимо уточнить порядк в каждом отдельном случае).

Cégep: Как правило, сежепы будут закрыты до полудня, а после 12 часов дня деятельность продолжается по обычному расписанию.

Университеты: Работают по обычному расписанию, не бастуют.

Госучреждения: Ситуация непонятна и противоречива. Суды, SAAQ, Hydro-Québec, SAQ и другие государственные учреждения должны работать, но, согласно отдельным заявления профсоюзных лидеров, могут не открыться до полудня. Лучше, опять же, обождать с их посещением. Муниципалитетов и муниципальных заведений (библиотек, центров культуры), а также частных компаний, работающих по контракту, забастовка не касается, они работают по обычному расписанию.

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