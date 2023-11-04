Что будет открыто, а что закрыто 6 ноября – день забастовки

Как будут работать учреждения в день забастовки государственных служащих 6 ноября

Обслуживание граждан будет ограничено, школы и детсады работают по собственному “забастовочному” расписанию, но после полудня ситуация должна наладиться.

Как уже всем, наверняка, известно, в понедельник, 6 ноября, состоится забастовка государственных служащих Квебека (возможность её отмены в последний момент мизерна, хотя существует). В забастовке примут участие примерно четыреста тысяч трудящихся. В связи с этой акцией протеста ожидаются жителей провинции ожидают перерывы в работе ряда заведений и в обслуживании граждан. О чём необходимо помнить:

Область здравоохранения: Будут работать ограниченно лаборатории, физиотерапевты в больницах и государственных клиниках, психологи, социальные работники. Что такое “ограниченно”? Это означает, что работники на работу придут, но будут выполнять обязанности “спустя рукава”. Закон запрещает работникам здравоохранения полностью присоединяться к забастовке. Если ваш случай может обождать, лучше отложить посещение госмедучреждения.

Министерство здравоохранения подтвердило, что протест коснётся “большей части” медучреждений, но уточнить, какие именно заведения будут частично бастовать, оно не может – ситуация может измениться в любой момент.

Отметим, что медсёстры и медбратья в забастовке никак не участвуют, но лишь 6 ноября – они собираются бастовать 8 и 9 ноября. В эти дни рекомендуется тоже не посещать больницу без особой необходимости – работать персонал будет, но выполнять будет лишь самые срочные и неотложеные обязанности.

Начальные и средние школы: Забастовка начинается официально в полночь и продлится до 10.30. Она касается как учителей, так и обслуживающего персонала (водителей школьных автобусов, уборщиков и т.д.) Но, опять же, положение может меняться от школы к школе. Некоторые школьные комиссии объявили, что занятия возобновятся после 11 утра, другие заверили, что уроки начнутся уже в 10 утра. Школьные автобусы возобновят работу после обеда (за исключением автобусов компании Transco, которые не бастуют, они будут бастовать во вторник 7 ноября, так что если ваш ребёнок ходит в школу, которую обслуживает эта компания, учтите, что утром вторника автобусов не будет – но об этом должна родителей предупредить и школа).

В некоторых городах 6 ноября занятий в школе не будет весь день, к радости учеников и к недовольству родителей.

Детские сады: Все отдельные заведения для маленьких детей работают нормально. Но большая часть детских садиков при школах работать в первую половину дня не будут (некоторые не работают весь день, родителям необходимо уточнить порядк в каждом отдельном случае).

Cégep: Как правило, сежепы будут закрыты до полудня, а после 12 часов дня деятельность продолжается по обычному расписанию.

Университеты: Работают по обычному расписанию, не бастуют.

Госучреждения: Ситуация непонятна и противоречива. Суды, SAAQ, Hydro-Québec, SAQ и другие государственные учреждения должны работать, но, согласно отдельным заявления профсоюзных лидеров, могут не открыться до полудня. Лучше, опять же, обождать с их посещением. Муниципалитетов и муниципальных заведений (библиотек, центров культуры), а также частных компаний, работающих по контракту, забастовка не касается, они работают по обычному расписанию.