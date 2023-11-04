В Монреале проходит выставка La Russie des Pussy Riot

В Монреале открылась выставка “Россия Pussy Riot”, посвящённая видению положения в России глазами Марии Алёхиной.

Можно по-разному относиться к уже давнему событию – перфомансу, который устроили в Москве уже одиннадцать с лишним лет назад участницы группы Pussy Riot, но акция вызвала самые разные суждения, а девушек посадили за “оскорбление чувств верующих”, и они провели в заключении несколько лет. С тех пор Мария Алёхина не только не притихла, но и продолжает активно выступать в защиту своих убеждений (в России она объявлена в розыск, как опасная государственная преступница).

Среди мероприятий, которые регулярно проводёт Мария Алёхина, есть и художественные выставки. На сей раз выставка “Бархатный терроризм: Россия Pussy Riot” открылась в Монреале в здании музея современного искусства (во временном помещении музея на Place Ville-Marie в отделе галерей на первом этаже).

На выставке представлены многочисленные и разнообразные документы, относящиеся к общему положению дел в России и к протестной деятельности правозащитников. Разумеется, у каждого человека своё видение ситуации, своё мнение и свои убеждения, разумеется, положение показано глазами одного из представителей протестного движения, но, тем не менее, выставка действительно интересна, её имеет смысл посетить, чтобы ознакомиться с позицией одной из сторон.

Выставка организована деятелями правозащитных организаций, в частности Ingibjörg Sigurjónsdóttir, Ragnar Kjartansson и Dorothée Kirch, при участии John Zeppetelli и Marjolaine Labelle.

Предупреждение: ряд фотографий и видеоматериалов, представленных на выставке, не подходят для детей – они содержат сцены насилия (задержания, избиения, сцены заказных убийств политиков и журналистов), поэтому, если хотите посетить экспозицию, вряд ли стоит брать с собой детей.

Выставка “Бархатный терроризм: Россия Pussy Riot проходит в помещении Музея Современного искусства до 10 марта, но, судя по пояснениям персонала музея, время от времени экспозиция будет обновляться.