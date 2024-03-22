Вот что вам нужно знать перед подачей налоговой декларации за 2023 год.
Доступны налоговые льготы
Пожилые люди в Квебеке могут иметь право, в зависимости от их возраста и права на получение нескольких налоговых льгот, включая налоговые льготы.
Вот некоторые примеры :
- Налоговый кредит на содержание пожилых людей на дому
- Налоговый кредит для продления карьеры
- Сумма, предоставленная в зависимости от возраста
- Субсидия пенсионерам в связи с повышением муниципальных налогов
- Вычет из пенсионного дохода, переданного супругу
- Налоговый кредит на расходы, понесенные пожилым человеком для сохранения своей независимости
- Налоговый кредит на поддержку пенсионеров
- Налоговый кредит солидарности
Обратите внимание, что если вы имеете право на налоговый кредит на содержание пожилых людей на дому, вы можете запросить его путем авансового платежа .
«Следует отметить, что ставка этого кредита будет увеличиваться на 1% в год до 2026 года.
Таким образом, в 2023 году эта налоговая помощь будет равна 37% приемлемых расходов, которые были оплачены в году», — уточняет Revenu Quebec в своем отчете. пресс-релиз разослан в СМИ.
Также приятно знать, что с 2023 года налоговый кредит на деятельность пожилых людей отменен.
«В свою очередь, существенное улучшение налоговых льгот для поддержки пожилых людей, введенное в 2022 году, дает больше свободы людям в возрасте 70 лет и старше в выборе своих расходов», — подчеркивает Revenu Québec.
Справочные ресурсы
Существуют также ресурсы, которые помогут пожилым людям подать информацию о своих доходах.
Веб-сайт Revenu Québec Just for All полон информации.
Если у вас скромный доход и простая налоговая ситуация, вы также можете иметь право на бесплатную услугу налоговой помощи.
«В рамках этой услуги волонтер сможет помочь вам заполнить налоговые декларации», — указывает Revenu Québec.
У вас нет дохода, который нужно декларировать?
В любом случае в ваших интересах подавать декларацию о подоходном налоге, поскольку вы можете получить льготы и налоговые льготы, на которые вы имеете право.
Помните, что в этом году крайний срок подачи декларации о подоходном налоге — 30 апреля 2024 года.
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