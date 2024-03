Независимо от личного или профессионального статуса пожилые люди могут иметь право на определенные налоговые льготы.

Вот что вам нужно знать перед подачей налоговой декларации за 2023 год.

Доступны налоговые льготы

Пожилые люди в Квебеке могут иметь право, в зависимости от их возраста и права на получение нескольких налоговых льгот, включая налоговые льготы.

Вот некоторые примеры :

Обратите внимание, что если вы имеете право на налоговый кредит на содержание пожилых людей на дому, вы можете запросить его путем авансового платежа .

«Следует отметить, что ставка этого кредита будет увеличиваться на 1% в год до 2026 года.

Таким образом, в 2023 году эта налоговая помощь будет равна 37% приемлемых расходов, которые были оплачены в году», — уточняет Revenu Quebec в своем отчете. пресс-релиз разослан в СМИ.

Также приятно знать, что с 2023 года налоговый кредит на деятельность пожилых людей отменен.

«В свою очередь, существенное улучшение налоговых льгот для поддержки пожилых людей, введенное в 2022 году, дает больше свободы людям в возрасте 70 лет и старше в выборе своих расходов», — подчеркивает Revenu Québec.

Справочные ресурсы

Существуют также ресурсы, которые помогут пожилым людям подать информацию о своих доходах.

Веб-сайт Revenu Québec Just for All полон информации.

Если у вас скромный доход и простая налоговая ситуация, вы также можете иметь право на бесплатную услугу налоговой помощи.

«В рамках этой услуги волонтер сможет помочь вам заполнить налоговые декларации», — указывает Revenu Québec.

У вас нет дохода, который нужно декларировать?

В любом случае в ваших интересах подавать декларацию о подоходном налоге, поскольку вы можете получить льготы и налоговые льготы, на которые вы имеете право.

Помните, что в этом году крайний срок подачи декларации о подоходном налоге — 30 апреля 2024 года.

